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Після кількох тижнів консультацій, доопрацювань і гострих дискусій Кабінет Міністрів нарешті оприлюднив нові правила бронювання українців. 26 жовтня на урядовому порталі з'явилася постанова №1328 — документ, який мав би поставити крапку в історії з переглядом квот, але при цьому викликав чимало дискусій ще на стадії проєкту. Бо замість того, щоб заспокоїти бізнес і громадськість, постанова породила нові питання: кому тепер можна бронювати працівників, скільки їх можна залишити на підприємстві, хто вирішуватиме, чи є компанія критично важливою, і головне — що все це означає для енергетики та комунальної сфери напередодні найскладнішої зими?

Уряд наполягає, що чинні рішення продиктовані потребами фронту. Прем'єр Корецький ще до публікації постанови пояснював, що кількість людей із бронюванням і відстрочками зростає на десятки тисяч щомісяця, і якщо нічого не змінювати, «скоро будуть заброньовані абсолютно всі». Експерти ж ще на стадії проєкту били на сполох, зазначаючи, що подальше скорочення броні для критичної інфраструктури загрожує кадровим колапсом саме тоді, коли країна готується до надважкого опалювального сезону в умовах постійних обстрілів РФ.

Що саме змінилося, якими є нові правила бронювання, про що це свідчить і що кажуть експерти? Політичний оглядач UA.News Микита Трачук розбирався в питанні.

Як все починалося: від проєкту 13 жовтня до постанови 1328

Історія з переглядом правил бронювання стартувала задовго до публікації фінального документа. Ще 13 жовтня Кабмін, за повідомленнями ЗМІ, ухвалив попередню постанову, яка задала рамку майбутніх змін. Тоді йшлося про досить радикальні цифри: для оборонно-промислового комплексу та енергетики квоту планували знизити зі 100% до 85%, а для підприємств ЖКГ — з 75% до 60%. Для решти критично важливих підприємств базовий ліміт мав залишитися на рівні 50%. Крім того, передбачалося створення нового органу — Координаційного центру при Кабміні, який мав складатися виключно з силовиків та визначати статус критичності підприємств.

Тоді проєкт викликав шквал критики. Асоціація міст України публічно закликала уряд зберегти 100% бронювання для працівників ЖКГ, енергетики та транспорту, наголошуючи, що від них залежить фізичне виживання населених пунктів. Негативним чином оцінили проєкт і експерти.

Паралельно з критикою лунали й політичні сигнали. Група народних депутатів із різних фракцій звернулася до прем'єра з вимогою відмовитися від створення Координаційного центру в запропонованому вигляді. А сам Корецький згодом намагався зняти напругу, заявляючи, що для дійсно критичних підприємств оборонної промисловості та енергетики радикальних змін не планують. Фінальна постанова №1328 стала спробою знайти компроміс між вимогами Генштабу, потребами бізнесу та застереженнями критичної інфраструктури. Але наскільки вдалою — питання відкрите.



Що змінилося в правилах бронювання: 10 ключових новацій

Перше і, мабуть, найпомітніше з нововведень — створення окремого Координаційного центру з організації бронювання. Раніше пропозиції щодо збільшення обсягів бронювання надходили до Міноборони чи інших уповноважених органів. Тепер вони передаватимуться саме до цього Центру, до складу якого входять представники Мінекономіки, Міноборони, Мінцифри, МВС, енергетики та інших відомств. Важливий нюанс: Центр є консультативно-дорадчим органом. Він готує рекомендації та пропозиції, а рішення ухвалюють безпосередньо уповноважені органи.

Друга новація стосується ліміту понад 50% для критично важливих підприємств. Сам по собі цей ліміт існував і раніше, але тепер змінюється порядок погодження його перевищення: воно має враховувати рекомендації та пропозиції Координаційного центру. Крім того, постанова прямо прописує підстави для відмови в розгляді пропозиції про збільшення ліміту. Серед них — систематичні порушення керівником вимог до ведення військового обліку та/або притягнення керівника до адміністративної відповідальності за такі порушення.

Третє і найбільш обговорюване — для енергетики та оборонної промисловості встановлюється окремий ліміт бронювання в 95%. Раніше, нагадаємо, було 100%. Але важливо розуміти: ліміт до 95% поширюється не на будь-яку компанію, що працює в енергетиці чи оборонці. Потрібно відповідати описаним у постанові категоріям та умовам.

Четверте — вперше детально прописано строк дії рішення про бронювання. Нові правила встановлюють конкретні терміни та наслідки їх недотримання. Якщо підприємству офіційно підвищили ліміт, у нього є 10 робочих днів, щоб оформити бронювання нової кількості співробітників через «Дію». Якщо не встигнути, рішення про збільшення ліміту втратить силу.

П'яте — змінено критерії визнання підприємства критично важливим. Перелічено конкретні напрями: оборонна промисловість, енергетика, ЖКГ, видобувна та переробна промисловість, агросектор, роздрібна торгівля, будівництво, транспорт і логістика, IT, банківська діяльність, охорона здоров'я та зв'язок, а також аварійно-рятувальні служби. Але тепер формальної належності до певної сфери недостатньо для автоматичного отримання статусу: потрібно підтверджувати значення підприємства перевірюваними показниками.

Шосте — встановлено строки розгляду заяв підприємств. Державний орган розглядає звернення та направляє матеріали до Координаційного центру до 7 робочих днів. Центр готує рекомендації до одного місяця. Після отримання рекомендацій держорган ухвалює рішення до 3 робочих днів. Загальний строк ухвалення рішення може перевищувати місяць.

Сьоме — для представництв донорських установ і виконавців проєктів міжнародної технічної допомоги (зазвичай тут йдеться про грантові організації) уточнено порядок перевищення обмеження у 7 заброньованих працівників. Раніше діяло обмеження не більше 50% безпосередньо зайнятих в одному проєкті і, як правило, не більше 7 осіб. Тепер кількість заброньованих може перевищувати 7 осіб.

Восьме — до критерію, пов'язаного з підтвердженням відсутності заборгованості зі сплати податків і ЄСВ, додано виняток для заборгованості, що виникла через тимчасове припинення або нездійснення платежів із державного та/або місцевого бюджету.

Дев'яте — додано окрему категорію керівників, які підлягають бронюванню. Це особи, які обіймають посаду керівника в суб'єкті, що за законом уповноважений виконувати функції публічної адміністрації з питань спеціального нагляду за аудиторською діяльністю.

Десяте — Координаційний центр тепер може направляти державним органам рекомендації щодо скасування рішення про визнання підприємства критично важливим. Однією з підстав для розгляду такого питання названо звернення правоохоронних органів. Але саме рішення все одно ухвалює уповноважений державний орган. Тобто звернення правоохоронців саме по собі не означає автоматичного припинення статусу підприємства.



Ставка на війну, а не на дипломатію

Якщо відійти від переліку змін і подивитися на постанову Кабміну в ширшому контексті, стає очевидною одна річ: влада явно робить ставку на подальшу війну, вочевидь не надто вірячи в дипломатичні перспективи та в швидкий мир шляхом міжнародних зусиль. Логіка документа проста і прагматична: фронту потрібні люди, тож держава готова скорочувати бронювання навіть у найбільш критичних сферах.

Втім, це не означає, що уряд аж геть не чує застережень і експертної думки. Порівняно з проєктом 13 жовтня, де для енергетики та оборонки пропонували 85%, а для ЖКГ — 60%, фінальна цифра 95% для енергетики й ВПК виглядає як крок назад від найжорсткішого сценарію і як певний компроміс. Та проблема в тому, що навіть 95% — це все ж не 100%. Для критичної інфраструктури, яка й без того працює на межі можливостей, втрата навіть кількох відсотків кваліфікованих фахівців може мати непропорційно великі наслідки.

Ще до війни на комунальних підприємствах не вистачало до 50% працівників робітничих спеціальностей. Енергетики та комунальники — це люди дуже важливих і специфічних навичок, яких не можна замінити за тиждень-два. Їхні знання та досвід накопичуються десятиліттями, а середній вік багатьох таких робітників вже зараз близький до пенсійного. Якщо з 100% залишити 95%, хтось із цих фахівців отримає повістку. І все це, зрештою, відбувається напередодні зими, коли навантаження на енергосистему та теплокомуненерго зростає на порядок, а російські обстріли енергооб'єктів не припиняються.

Окрема проблема — сфера ЖКГ. У проєкті від 13 жовтня для комунальних підприємств пропонували зниження з 75% до 60%. У фінальній постанові 1328 цифра для ЖКГ прямо не фігурує серед тих, кому підвищили ліміт до 95%. Це означає, що комунальна сфера, найімовірніше, залишається в межах базових відсотків або інших категорій, визначених окремо. І хоча уряд наголошує, що «радикальних змін» для дійсно критичних підприємств не буде, на практиці саме ЖКГ може стати найбільш вразливим місцем. Нові правила здатні зірвати підготовку до надскладного осінньо-зимового періоду та паралізувати роботу критичної інфраструктури. Хочеться сподіватися, що такого сценарію вдасться уникнути.



Думка експерта

Військовий експерт, відставний полковник СБУ Олег Старіков нагадує: фронт без тилу — це шлях до поразки. Це закон війни. Що міцніший тил, то міцніший фронт.

«Тил тримається на підприємствах, які підтримують життєдіяльність міст. Йдеться про обслуговування будинків, водопостачання, електроенергію, тощо. Якщо на цих підприємствах не буде працівників, які на 100% забезпечуватимуть роботу ЖКГ, то тил спочатку відчуватиме проблеми, потім деградуватиме, а згодом просто рухне. І тут ми повертаємося до пункту номер один: що міцніший тил, то міцніший фронт. Все, що пов’язане з виробництвом ВПК — це дуже важливо, але все ж не критично. Захід нам все ще допомагає, основні виробництва виведені за межі України, там працюють громадяни інших країн. А ось що стовідсотково критично — це ЖКГ, медицина, соціальне забезпечення тощо», — зазначає Олег Старіков.

Експерт нагадує про ще один важливий момент: у 2026-му війна відрізняється від усіх попередніх років. Фронт зараз розріджений. Кількість особового складу на першій лінії оборони в десятки, якщо не в сотні разів менша, ніж була у 2022-2024 роках.

«Для виконання завдань достатньо того особового складу, який є в наявності. Фронт зараз не вшир, а вглиб, тож основна маса особового складу Збройних сил України цілком здатна забезпечувати діючі війська. Звідки ж брати резерви? Пропоную варіанти. Перше: необхідно зняти бронювання з працівників, які працюють і служать у Міністерстві оборони. Якщо подивитися, хто обіймає посади, то там «пацани» 25+ років, яких сховали від мобілізації. Користі від них жодної. Тому нам потрібна демілітаризація МОУ — як того, до речі, й вимагає закон. Військових, які хочуть служити, слід перевести до ЗСУ. І врешті закрити цю лазівку для «блатних». Такий самий аудит варто провести в Мінветеранів та в інших міністерствах загалом.

Зрештою, відповідно до законодавства, кількість правоохоронних органів визначається штатною структурою, виходячи з кількості жителів у країні. Наразі, за оцінками демографів, в Україні залишилося близько 25 млн осіб. Тому штат МВС необхідно перерахувати, виходячи з цього. А всіх «зайвих» зарахувати до ЗСУ. В такий спосіб буде забезпечено повну штатну чисельність ЗСУ. Туди ж можна відправити всіх міністрів, замміністрів — звичайно, якщо це чоловіки. На їхні позиції цілком можуть прийти жінки. А от депутатів поки чіпати все ж не варто: їх все-таки обрали люди», — вважає Олег Старіков.

Резюмуючи, постанова Кабміну №1328, яка визначає нові правила бронювання — це документ, що намагається втримати баланс між двома взаємовиключними потребами: армія потребує людей, а критична інфраструктура, бізнес і тил загалом потребують фахівців. Уряд обрав шлях поступок в обидва боки: з одного боку, зберіг відносно високий ліміт для оборонки та енергетики, з іншого — посилив контроль і звузив можливості для зловживань.

Але цей «компроміс» вийшов дуже крихким. Для енергетиків і комунальників навіть 5% втрат можуть виявитися критичними напередодні зими. Для бізнесу нові бюрократичні процедури означають додаткове навантаження. А для суспільства загалом це черговий сигнал, що влада готується до затяжної війни, а в успіх мирних переговорів ніхто насправді не вірить.

Чи спрацює нова модель — покаже опалювальний сезон і те, наскільки ефективно Координаційний центр зможе відсіювати «неправильні» бронювання, не відсікаючи при цьому реальних спеціалістів. Одне можна сказати напевно: постанова №1328 не ставить крапку в дискусії про бронювання. Вона лише відкриває новий її етап: з новими правилами, новими ризиками та новими викликами, які владі доведеться вирішувати вже в умовах зими і очікуваного посилення ворожих ударів.

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