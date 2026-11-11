Буданов назвав ключові пріоритети України після переговорів в Абу-Дабі
Українська позиція на мирних переговорах залишається незмінною: припинення вогню, створення дієвої системи безпекових гарантій та повернення полонених.
За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, протягом двох днів українська делегація в Абу-Дабі шукала шляхи завершення війни.
Переговори були непростими, однак головними завданнями залишаються досягнення справедливого миру, збереження життів українців і гарантування безпеки держави.
Буданов також наголосив на важливому результаті в питанні повернення полонених.
Джерело: Кирило Буданов
Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.
Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.
Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.
До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.