Буданов назвав ключові пріоритети України після переговорів в Абу-Дабі

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Українська позиція на мирних переговорах залишається незмінною: припинення вогню, створення дієвої системи безпекових гарантій та повернення полонених.

За словами керівника Офісу президента Кирила Буданова, протягом двох днів українська делегація в Абу-Дабі шукала шляхи завершення війни.

Переговори були непростими, однак головними завданнями залишаються досягнення справедливого миру, збереження життів українців і гарантування безпеки держави.

Буданов також наголосив на важливому результаті в питанні повернення полонених.

Джерело: Кирило Буданов

Нагадаємо, Арахамія припустив мир між Україною та РФ до кінця 2026 року.

Перед цим Кушнер після перемовин в Абу-Дабі назвав найскладнішу перешкоду на шляху до миру.

Раніше в Абу-Дабі пройшов другий день переговорів України, США та Росії щодо завершення війни: головні підсумки.

До цього Зеленський визначив головне завдання української делегації на переговорах в Абу-Дабі.

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