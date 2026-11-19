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Проблеми, які підприємці порушили під час засідання Ради з питань підтримки підприємництва при Президентові України, уже взяли в роботу. Частину рішень очікують від уряду найближчим часом.

У ній також взяли участь представники уряду, Національного банку та підприємці.

Буданов наголосив, що Росія цілеспрямовано атакує не лише енергетичну інфраструктуру, а й виробничі потужності, склади та транспортні об'єкти. За таких умов держава має підтримувати українське виробництво та не створювати додаткових перешкод для підприємців.

«Першочергове завдання держави – не створювати штучних перешкод для бізнесу й оперативно знімати бар’єри, які стримують виробництво», – сказав Буданов.

Під час зустрічі підприємці представили проблемні питання та пропозиції щодо їхнього розв'язання. Зокрема, йшлося про:

страхування воєнних ризиків ;

перегляд вимог до облаштування укриттів;

спрощення доступу до кредитування для базових секторів економіки та оборонно-промислового комплексу;

збереження квот на бронювання фахівців;

врахування форс-мажорних обставин під час виконання контрактів;

здешевлення внутрішньої логістики;

розблокування експорту продукції оборонно-промислового комплексу;

розширення квот для українських товарів на європейських ринках.

За словами Кирила Буданова, завдання щодо фінансування оборонно-промислового комплексу та валютного регулювання внесли до протоколу. У документі також зазначили відповідальні відомства та терміни виконання.

Нагадаємо, під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України Кирило Буданов заявив, що не підтримує експорт українських технологій.

Про це розповів керівник Офісу президента Кирило Буданов за підсумками зустрічі з бізнесом, в якій взяли участь також представники уряду, Нацбанку та підприємці.

Нагадаємо, у Верховній Раді пропонують переглянути рішення Кабінету міністрів, яке забороняє роботу бізнесу під час повітряної тривоги жовтого рівня за відсутності укриттів. Відповідну рекомендацію надали в парламентському комітеті.

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