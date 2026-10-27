Буданов обурився пропозицією Віткоффа відновити транзит російського газу – Le Monde

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Під час переговорів 9 жовтня між українською та американською делегаціями виникли суттєві розбіжності через пропозицію спецпосланця США Стіва Віткоффа провадити «регіональний план процвітання». Ініціатива передбачала повне відновлення транспортування російських нафти й газу до Європи через територію України з виплатою відповідних дивідендів Києву.

Пропозиція американського представника викликала гостру реакцію з боку керівника Офісу Президента Кирила Буданова, який висловив занепокоєння щодо ризиків повернення країни до енергетичної залежності від рф.

Під час зустрічі Кирило Буданов підкреслив позицію України: «Наша модель — не Білорусь, а Польща!».

За даними джерела, переговори остаточно перервали, коли українська делегація дізналася про «дизельну угоду», яку незадовго до того уклав Трамп.

«Прийміть цю угоду щодо дизельного пального й припиніть удари по російських нафтопереробних заводах! Ви наражаєте світ на небезпеку!» — роздратовано кинув Віткофф українцям, стверджує співрозмовник видання.

Джерело: Le Monde.

Демократи в Конгресі США готуються опротестувати домовленість між Дональдом Трампом та володимиром путіним щодо постачання російського дизпалива. Поки перший танкер із пальним перебуває в дорозі до американського узбережжя, законодавці вимагають від банків та портових адміністрацій зберегти всі документи по угоді для подальшого розслідування.

Російські нафтопереробні заводи нарощують виробництво дизельного пального в жовтні після того, як уряд РФ надав експортні квоти в межах угоди про постачання між Росією та США.

У рф заявили про готовність постачати США будь-які обсяги дизельного пального. При цьому дизель у США вже дорожчий, ніж до паливної угоди з путіним.

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