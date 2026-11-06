Буданов очолить українську делегацію на переговорах в Абу-Дабі – CBS News

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Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на міжнародних переговорах, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

Буданов зазначив, що не очікує проривних рішень від майбутньої зустрічі, проте назвав суттєвим прогресом самий факт відновлення очних переговорів між сторонами вперше за останні кілька місяців.

Джерело: CBS News.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга окреслив ключові принципи, якими керуватиметься офіційний Київ під час підготовки до нового раунду мирних переговорів.

Переговори щодо врегулювання війни в Україні планують провести в першій половині листопада в Абу-Дабі у тристоронньому форматі за участю України, США та Росії.

Спеціальний представник президента США Стів Віткофф передав російському диктатору володимиру путіну документ із напрацюваннями американської сторони щодо врегулювання війни в Україні. Позицію щодо цього документа та ключових переговорних параметрів оприлюднив президент Володимир Зеленський.

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