Буданов пообіцяв покарати організаторів сутичок на Петропавлівській Борщагівці

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що осіб, які ініціювали події на Петропавлівській Борщагівці, встановлять і притягнуть до відповідальності. За його словами, об'єктивне розслідування вже розпочали Генеральна прокуратура та відповідні правоохоронні органи.

«Уже достеменно відомо, що вчорашні події на Петропавлівській Борщагівці відбулися не без впливу. Конкретні особи та ініціатори цих подій обов’язково будуть встановлені й покарані, так само, як будуть зроблені висновки всередині силових структур. Генеральна прокуратура та відповідні органи вже розпочали об’єктивне розслідування», — заявив Буданов.

Водночас керівник ОПУ наголосив, що ніхто не має права чинити свавілля, а суспільство повинно пам’ятати про роль українських захисників.

«Кожен з нас має пам’ятати: головна опора існування України зараз — це наші Сили оборони. Поважаймо їхній щоденний подвиг і будьмо відповідальними у своїх рішеннях», — сказав керівник ОПУ.

Окремо Кирило Буданов подякував представникам медіа, які намагалися розібратися в ситуації та об’єктивно висвітлити інцидент.

«Ми всі маємо пам'ятати: Україна — вся її сила, всі її можливості — це те, що ми робимо спільно, допомагаючи один одному і обов’язково шануючи українських воїнів», — зазначив Буданов.

Державне бюро розслідувань відкрило кримінальне провадження за фактом подій, які сталися 2 листопада на Петропавлівській Борщагівці.

Справу розслідують за ч. 5 ст. 426-1 Кримінального кодексу України — перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

За наявною інформацією, інцидент стався біля приватного будинку, який використовували для тимчасового розміщення військовослужбовців Національної гвардії України, повернутих після самовільного залишення частини (СЗЧ).

Після поширення в соціальних мережах повідомлень про нібито незаконне утримання військових біля будинку зібралися громадяни. Згодом конфлікт переріс у сутички, під час яких пролунали постріли та були пошкоджені службові автомобілі поліції.

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Обставини інциденту та дії всіх його учасників мають встановити в межах розпочатого розслідування.

Про це Кирило Буданов повідомив у Фейсбуці.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець направив запити до правоохоронних органів через інцидент на Петропавлівській Борщагівці. Омбудсмен вимагає з'ясувати обставини події, перевірити правові підстави перебування військовослужбовців і представників Національної гвардії в будинку та надати оцінку діям усіх причетних.

У пункті дислокації військової частини в Петропавлівській Борщагівці перебували військовослужбовці, які брали участь в обороні Маріуполя та Азовсталі, пережили російський полон і повернулися до служби. Про це повідомила військова омбудсменка Ольга Решетилова.

Особи, чиї протиправні дії будуть встановлені, повинні відповідати за них у передбаченому законом порядку, зазначила вона.

Раніше ДБР відкрило справу через сутички у Петропавлівській Борщагівці.

Нагадаємо, Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці.

У корпусі Азов прокоментували сутичку біля пункту дислокації в Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У Петропавлівській Борщагівці натовп намагався звільнити мобілізованих з автобуса.

Командувач Нацгвардії визнав утримання повернутих із СЗЧ у Петропавлівській Борщагівці.

Відео: У будинку в Петропавлівській Борщагівці виявили 25 людей, четверо поранені.

Нагадаємо, Військове командування терміново прямує до передмістя Києва: подробиці інциденту.

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