Буданов повідомив про завершення будівництва другого корвета для ВМС України

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У Стамбулі триває завершальний етап будівництва корвета «Гетьман Іван Виговський», який турецька компанія STM виготовляє для Військово-Морських сил ЗСУ. Про це 12 листопада повідомив керівник Офісу президента Кирило Буданов після відвідування підприємства.

За його словами, роботи над кораблем перебувають на фінішній прямій. Це вже другий корвет, який STM будує для українського флоту.

Під час візиту Буданов зустрівся з командиром корабля, капітаном 2-го рангу Юрієм Пищиком, а також поспілкувався з українськими військовими, які входять до екіпажу.

Він зазначив, що моряки мають бойовий настрій і продовжують підготовку до служби на новому кораблі.

Наступними етапами стануть перший вихід корвета в море, проведення випробувань і передача судна Україні.

Джерело: Кирило Буданов

Раніше у ВМС показали ефектні кадри випробувань корвету «Іван Мазепа».

Майбутній флагман Військово-морських сил - корвет «Гетьман Іван Мазепа» будуть застосовувати для цілої низки завдань. Очікується, що він має вступити до строю вже у цьому році.



Нещодавно український корвет «Гетьман Іван Мазепа» проєкту Ada, який будують для військово-морських сил України на турецькому суднобудівному заводі RMK Marine, пройшов перші ходові випробування.

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