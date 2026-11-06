Буданов приєднається до української делегації на переговорах в Абу-Дабі, але не очолить її

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Керівник Офісу президента Кирило Буданов долучиться до української переговорної делегації в Абу-Дабі, однак не буде її очільником.

Про це 6 листопада повідомив радник президента з комунікацій Дмитро Литвин.

За його словами, попередня інформація про зміну керівника переговорної групи була обмовкою. Литвин уточнив, що всі учасники делегації вже готуються до переговорів.

Джерело: Укрінформ

Очільник Офісу Президента України Кирило Буданов очолить українську делегацію на міжнародних переговорах, які відбудуться 10–11 листопада в Абу-Дабі (Об'єднані Арабські Емірати).

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