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Керівник Офісу президента Кирило Буданов провів відкриту зустріч зі студентами Ужгородського університету. Під час спілкування молодь порушувала складні питання державотворення, а також обговорювала майбутнє країни після завершення війни.

Він відзначив інтелектуальну зрілість української молоді, її критичне мислення та здатність осмислювати складні державні процеси.

«Глибина запитань, критичне мислення, розуміння складних державотворчих процесів – усе це свідчить про інтелектуальну зрілість нашої молоді», – зазначив Буданов.

Під час зустрічі зі студентами обговорили суверенітет України, перспективи розвитку держави після завершення війни, ветеранську політику та відповідальність кожного громадянина за зміцнення країни.

За словами керівника Офісу президента, такі діалоги важливі передусім можливістю почути покоління, яке вже сьогодні формує власне бачення майбутнього України.

«Переконаний, що інтелектуальний потенціал молоді – один із найцінніших стратегічних ресурсів України», – підкреслив він.

Буданов також наголосив, що держава має створювати умови, аби молоді українці могли реалізувати свої знання, таланти й амбіції саме в Україні.

Окрему увагу він приділив особистій відповідальності молодого покоління. На його думку, усвідомлення власних можливостей і ролі в суспільстві має поєднуватися з готовністю діяти та відповідати за ухвалені рішення.

«Віра в майбутнє України має ґрунтуватися на розумінні власних можливостей, усвідомленні своєї ролі та готовності брати на себе відповідальність», – зазначив він.

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На завершення Буданов закликав молодих українців мислити масштабно, вірити у власні сили та пов’язувати особисті прагнення з розвитком держави.

Своїми враженнями від зустрічі Буданов поділився на сторінці у Facebook.

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