Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці
Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, які сталися напередодні. Він назвав інцидент неприпустимим для держави та наголосив, що подібні ситуації шкодять єдності українців в умовах російської загрози.
«Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози», — заявив він.
За словами керівника Офісу президента, правоохоронці та уповноважені органи вже з’ясовують усі обставини інциденту. Їхнє завдання — встановити повну й об’єктивну картину подій, визначити відповідальних і вжити заходів, щоб подібне не повторилося.
«Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям», — зазначив Буданов.
На завершення він закликав українців під час ухвалення рішень і врегулювання конфліктів зважати насамперед на інтереси держави та нації.
На події у Петропавлівській Борщагівці також відреагував командувач угруповання військ «Азов», бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко.
Він заявив, що поширення повідомлень про інцидент у нинішньому вигляді відповідає інтересам Росії.
За словами військового, противник прагне розділити українське суспільство та військо, дестабілізувати ситуацію всередині країни й дискредитувати українських захисників.
Про це Кирило Буданов повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.
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