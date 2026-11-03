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Керівник Офісу президента Кирило Буданов відреагував на події у Петропавлівській Борщагівці на Київщині, які сталися напередодні. Він назвав інцидент неприпустимим для держави та наголосив, що подібні ситуації шкодять єдності українців в умовах російської загрози.

«Учорашні події в Петропавлівській Борщагівці є неприпустимими для держави та шкодять єдності українців, особливо перед лицем російської загрози», — заявив він.

За словами керівника Офісу президента, правоохоронці та уповноважені органи вже з’ясовують усі обставини інциденту. Їхнє завдання — встановити повну й об’єктивну картину подій, визначити відповідальних і вжити заходів, щоб подібне не повторилося.

«Просто зараз ми випрацьовуємо всі необхідні рішення із силовим блоком для адекватної реакції та запобігання провокаціям», — зазначив Буданов.

На завершення він закликав українців під час ухвалення рішень і врегулювання конфліктів зважати насамперед на інтереси держави та нації.

На події у Петропавлівській Борщагівці також відреагував командувач угруповання військ «Азов», бригадний генерал Денис «Редіс» Прокопенко.

Він заявив, що поширення повідомлень про інцидент у нинішньому вигляді відповідає інтересам Росії.

За словами військового, противник прагне розділити українське суспільство та військо, дестабілізувати ситуацію всередині країни й дискредитувати українських захисників.

Про це Кирило Буданов повідомив у своєму офіційному Telegram-каналі.

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