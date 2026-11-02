Бухгалтерку музею в Почаєві спіймали на розтраті понад 200 тис. грн бюджетних коштів

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Поліція Тернопільської області викрила головну бухгалтерку Почаївського історико-художнього музею у систематичній розтраті та привласненні бюджетних коштів. За даними слідства, посадовиця впродовж чотирьох років використовувала доступ до системи дистанційного банківського обслуговування та вносила неправдиві дані при нарахуванні заробітної плати.

Загальна сума завданих збитків становить понад 200 тис. грн. Із цих коштів понад 70 тис. грн підозрювана перерахувала на власний банківський рахунок, а решту 130 тис. грн незаконно розподілила між 11 працівниками закладу.

Правоохоронці повідомили фігурантці про підозру за ч. 1 та 4 ст. 191 (розтрата та привласнення майна) та ч. 1 ст. 362 (несанкціонована зміна інформації в автоматизованих системах) Кримінального кодексу України. Санкції статей передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років.

Джерело: Головне управління Національної поліції в Тернопільській області.

Також на Львівщині спіймали керівницю районного відділення одного з банків, яка привласнила чотири мільйони гривень громадян. Вона брала гроші вкладників для внесення на рахунки, проте не вносила їх у касу банку.

Раніше кіберполіція піймала івано-франківських хакерів, які обкрадали клієнтів українського банку. Співробітника Приватбанку звинуватили у торгівлі даними клієнтів. А українського хакера звинуватили у крадіжці даних американської біржі.

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