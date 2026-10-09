BUSINESS MOM FORUM 4.0: «Архітектура лідерства» — у Львові відбудеться десята ювілейна подія для власниць бізнесу та управлінців від проекту BUSINESS MOM

31 жовтня у Львові, у Barvy Event Hall, відбудеться BUSINESS MOM FORUM 4.0 — ювілейна десята флагманська подія BUSINESS MOM, яка об’єднає понад 300 власниць бізнесу, CEO, керівників, топменеджерів та експерток.

Цьогорічний форум отримав назву «Архітектура лідерства» та пройде під гаслом: «Мислити стратегічно. Діяти сміливо. Масштабувати свідомо».

За роки існування BUSINESS MOM перетворився на масштабну бізнес-спільноту, яка об’єднує жінок-підприємиць, керівниць та активних професіоналок. Ювілейний форум стане наступним етапом розвитку проєкту — подією про лідерство не як статус, а як систему рішень, відповідальності, впливу та особистої позиції.

Лідерство як архітектура

У центрі BUSINESS MOM FORUM 4.0 — розмова про те, як створювати власну систему лідерства, яка витримує масштаб, зміни та виклики.

Програма форуму поєднає виступи експертів, відкриті інтерв’ю, дискусійні формати та нетворкінг. Серед ключових тем — стратегічне мислення, управління, особистий ресурс, розвиток бізнесу, масштабування та рішення, які визначають подальший рух компанії й самої людини.

Одним із центральних елементів форуму стане сценічна програма, побудована не лише навколо готових відповідей, а навколо чесних розмов про досвід, вибір, помилки, відповідальність і ціну лідерства.

Серед учасників та спікерів форуму — представники бізнесу, медицини, психології, підприємництва та інших сфер, які формують сучасне українське середовище.

Бізнес із великим серцем: соціальна місія форуму

Важливою частиною BUSINESS MOM FORUM 4.0 стане благодійна місія проєкту.

Цього року команда BUSINESS MOM підтримує облаштування кабінету фізичної реабілітації для дітей віком від 0 до 3 років у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Для BUSINESS MOM благодійність — це природне продовження цінностей спільноти. Адже за кожним бізнесом стоять люди, а за кожною сильною жінкою — не лише амбіції, цілі та професійні результати, а й здатність бачити тих, кому сьогодні потрібна підтримка.

Жінки BUSINESS MOM об’єднуються не лише навколо бізнесу, а й навколо людяності. І коли сотні жінок із різним досвідом, професіями та історіями збираються в одному просторі, їхня спільна сила може перетворюватися на цілком конкретні зміни.

Цьогорічний форум покликаний залишити після себе не лише нові знайомства, ідеї та бізнесові рішення, а й реальний результат для дітей, які потребують ранньої фізичної реабілітації.

Це про лідерство, яке вимірюється не тільки масштабом власних досягнень, а й готовністю відкрити серце, простягнути руку підтримки та створити можливість для когось іншого.

«Для мене BUSINESS MOM — це значно більше, ніж події. Це одна з двох дуже важливих історій мого життя, яка всі ці роки росла поруч із моїм сином. Я дивлюся, як росте він: його радісні очі, перші кроки, спроби, маленькі й великі успіхи. І паралельно бачу, як росте проєкт, який я колись створила: як він розвивається, масштабується, набирає сили й стає більшим, ніж я могла уявити на початку.

У ці дві історії я вкладаю дуже багато — часу, енергії, сил, любові й свого ресурсу. І, мабуть, саме тому BUSINESS MOM для мене такий особистий. Це про середовище, яке ми створюємо разом із жінками, які не бояться розвиватися, пробувати нове, будувати власні проєкти й підтримувати одна одну.

Десятий флагманський захід для нас — особлива точка. Ми хотіли, щоб це був не просто ювілей, а момент, який відображає шлях BUSINESS MOM і водночас відкриває наступний етап. Саме тому ми говоримо про архітектуру лідерства — про те, що кожна людина сама конструює систему, на якій тримаються її бізнес, команда, рішення і майбутнє.

І мені особливо важливо, що поруч із розвитком бізнесу цього року ми маємо конкретну благодійну мету. Бо сильне бізнес-середовище — це не лише про те, скільки ми можемо створити для себе. Це ще й про те, скільки можемо створити для інших. Для мене в цьому і є справжня цінність того, що ми будуємо». — Марта Кавецька, авторка проєкту BUSINESS MOM

«Є моменти, коли особливо гостро відчуваєш, наскільки великим став шлях, який колись починався з однієї ідеї. Я пам’ятаю планування першої події — багато хвилювання, десятки запитань і величезне бажання створити простір, у який жінкам справді захочеться повертатися. Тоді ми ще не знали, яким стане BUSINESS MOM через кілька років. Але вже тоді знали головне: хочемо створювати середовище, де жінки не конкурують, а підтримують одна одну, розвиваються, знаходять партнерів і своїх людей.

Мені як керівниці вкрай цінно проживати кожен новий етап — від планування першого заходу до масштабування проєкту, від перших учасниць до великої спільноти, від однієї ідеї до цілої екосистеми BUSINESS MOM.

І особливо цінно бачити, як разом із проєктом масштабуються самі жінки. Вони приходять на перші події з одними запитами, а згодом повертаються вже власницями бізнесів, керівницями, спікерками, партнерами — і самі створюють можливості для інших.

Тому десятий форум для мене — це не просто цифра. Це десять великих етапів, сотні рішень, команди, партнерства, перемоги, виклики й тисячі історій людей, які стали частиною BUSINESS MOM.

І сьогодні мені особливо важливо, що ця сила може працювати не лише для розвитку бізнесу, а й для допомоги тим, хто цього потребує. Цьогоріч наша соціальна місія — підтримати облаштування кабінету фізичної реабілітації для найменших дітей у Львівському перинатальному центрі.

Я щиро вірю: сотні великих жіночих сердець можуть зробити дуже багато для тисяч маленьких сердець. І коли кожна жінка приносить у спільноту не лише свої знання, досвід і можливості, а й частинку своєї небайдужості — разом це перетворюється на реальну допомогу.

Саме в цьому я бачу особливу силу BUSINESS MOM: ми можемо рости самі, підтримувати одна одну і водночас створювати щось значно більше за власні проєкти.

Десятий ювілейний форум — ще один важливий етап нашої історії. І для мене велика цінність — бути не просто її свідком, а людиною, яка разом із командою продовжує її створювати», — Вероніка Білас, керівниця проєкту BUSINESS MOM.

BUSINESS MOM: від спільноти — до екосистеми

За час існування BUSINESS MOM проєкт об’єднав уже понад 2000 жінок та реалізував низку масштабних бізнес-подій у різних форматах — форуми, саміти, бранчі та спеціальні проєкти.

Сьогодні BUSINESS MOM розвивається як спільнота для жінок, які створюють бізнес, керують командами, розвивають власні проєкти та шукають середовище для професійного й особистого зростання.

BUSINESS MOM FORUM 4.0 стане десятою флагманською подією проєкту та об’єднає понад 300 учасників у Львові.

Дата: 31 жовтня 2026 року

Локація: Barvy Event Hall, Львів

Тема: «Архітектура лідерства»

Гасло: «Мислити стратегічно. Діяти сміливо. Масштабувати свідомо».

BUSINESS MOM FORUM 4.0 — це день, після якого хочеться не просто надихнутися, а повернутися до свого бізнесу й діяти.

Придбати квиток: за посиланням.

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