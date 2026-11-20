31 жовтня у Львові, у просторі Barvy Event Hall, відбувся BUSINESS MOM FORUM 4.0 — десята ювілейна подія проєкту BUSINESS MOM, яка об'єднала представниць бізнесу, лідерок думок, експертів та громадських діячів навколо теми «Архітектура лідерства: Мислити стратегічно. Діяти сміливо. Масштабувати свідомо».

Цьогорічний форум став майданчиком для змістовного діалогу про сучасне лідерство, розвиток підприємництва, особисту відповідальність, стратегічне мислення та здатність створювати зміни. Програма охопила широкий спектр тем — від психології досягнень і жіночого здоров'я до управління бізнесом, медійності, суспільного впливу та побудови особистого бренду.

Ювілейна подія стала важливим етапом у розвитку BUSINESS MOM — проєкту, який послідовно формує середовище для професійного зростання, обміну досвідом та розвитку партнерств між жінками з різних сфер діяльності.

Марта Кавецька, авторка проєкту BUSINESS MOM:

«Коли народжувалася ідея BUSINESS MOM, мені хотілося створити простір, у якому жінки могли б бути собою, відкрито говорити про свої амбіції, ділитися досвідом і знаходити підтримку одна в одній. Сьогодні, озираючись на десять наших подій, я розумію, що найбільша цінність цього проєкту — люди. Їхні історії, знайомства, партнерства, рішення, які народжувалися саме тут. Для мене BUSINESS MOM — це про середовище, у якому жінка відчуває, що вона не одна на шляху до своїх цілей. І я щаслива, що ця ідея знайшла відгук у стількох людей».

Водночас ювілейна подія стала результатом системної роботи команди, послідовного розвитку проєкту та розширення його можливостей.

Вероніка Білас, керівниця проєкту BUSINESS MOM:

«Десять подій — це значно більше, ніж десять дат у календарі. За кожною з них стоїть величезна робота команди, сотні рішень, нові виклики та постійний пошук того, як зробити наступну подію ще змістовнішою й ціннішою для наших учасниць. Для нас важливо не просто організовувати масштабні події, а створювати середовище, у якому народжуються реальні можливості: нові партнерства, бізнесові знайомства, ідеї та проєкти. Ми поступово розширюємо формати BUSINESS MOM, формуємо довгострокові партнерства й працюємо над тим, щоб цінність нашої спільноти виходила далеко за межі одного заходу. Ювілейний форум став для нас важливою точкою зростання, але попереду ще багато амбітних планів, якими ми невдовзі поділимось».

Архітектура лідерства: особистість, ресурс і сила рішень

Відкрила змістовну програму форуму Антоніна Самойлова — перша українка, яка тричі підкорила Еверест. У виступі «А що, якщо я зможу? Історія трьох Еверестів» альпіністка поділилася історією власних сходжень, досвідом подолання фізичних і психологічних випробувань та роздумами про природу людської витривалості. Через особистий досвід вона розкрила значення внутрішньої дисципліни, сміливості й готовності діяти навіть за обставин, коли результат залишається невизначеним. Її історія стала символічним початком форуму, продемонструвавши, що шлях до великих досягнень починається з рішення не відмовлятися від власної мети.

Тему збереження жіночого ресурсу продовжила Каміла Кудакова, CEO DEVA Clinique. Її виступ «Жінка і час: клітинні технології як сучасний підхід до збереження ресурсу, енергії та можливостей на різних етапах життя» був присвячений сучасним напрямам превентивної медицини, розвитку клітинних технологій та їхньому потенціалу у сфері здоров'я й довголіття. Спікерка акцентувала увагу на важливості усвідомленого ставлення до власного організму, індивідуального підходу та збереження якості життя жінки незалежно від віку.

Про взаємозв'язок зовнішності, самоідентичності та особистого комфорту говорив Євген Логвінов. У виступі «Залишатися собою: пластична хірургія в різні періоди життя жінки» він розглянув сучасну пластичну хірургію крізь призму індивідуальних потреб жінки, вікових змін та усвідомленого вибору. Окрему увагу було приділено збереженню природності, індивідуальності й відповідальному підходу до естетичних втручань.

Ірина Коростильова представила тему «Ера жінки: як жінка змінює простір бізнесу», зосередившись на трансформації ролі жінки в сучасному підприємництві. У центрі виступу — нові моделі лідерства, управлінська культура, вплив жіночого бачення на розвиток компаній та значення особистих цінностей у побудові бізнесу. Спікерка порушила питання того, як жінки формують нові підходи до управління, створюють власні правила та впливають на розвиток бізнес-середовища.

Виклики сучасного інформаційного простору стали темою виступу Наталії Заяць — «Кліпове мислення та інші сучасні ризики епохи медійності». Спікерка розглянула вплив цифрового середовища, швидкого споживання контенту та інформаційного перенасичення на концентрацію уваги, критичне мислення й ухвалення рішень. Особливий акцент було зроблено на важливості усвідомленого споживання інформації та здатності зберігати глибину мислення в умовах постійної боротьби за увагу аудиторії.

Бізнес, стратегія та управління змінами

Другу частину форуму відкрила Діана Лещінська — психологиня, засновниця онлайн-академії системних розстановок та центру ментального здоров'я. У виступі «П'ять неочевидних причин, чому ваш бізнес не росте» вона запропонувала поглянути на розвиток підприємництва з психологічної перспективи. Йшлося про внутрішні переконання, страх масштабування, особисті обмеження та психологічні чинники, які можуть впливати на управлінські рішення. Спікерка звернула увагу на взаємозв'язок між особистісним розвитком підприємця та потенціалом зростання його бізнесу.

Тетяна Буренко у виступі «Управління враженням: одяг як інструмент досягнення цілей» розкрила роль зовнішнього вигляду в професійній комунікації та формуванні особистого бренду. Спікерка говорила про те, як одяг, стиль і невербальні сигнали впливають на сприйняття людини, допомагають транслювати її позиціонування та можуть ставати інструментами досягнення професійних і бізнесових цілей.

Одним із центральних елементів програми стала панельна дискусія «Різні бізнеси — одна архітектура: що тримає компанію, коли все змінюється».

У дискусії взяли участь підприємниці Аліса Василинка, Ірина Поташник, Анна Брунетт та Ольга Філатова-Кривецька. Модераторкою виступила Діана Зюбрик.

Учасниці обговорили принципи побудови стійких бізнес-моделей, управління командами, роль лідера в періоди невизначеності та необхідність адаптації до змін. Особливу увагу приділили управлінським рішенням, які дозволяють компаніям зберігати стабільність, розвиватися та знаходити нові можливості навіть за складних зовнішніх обставин.

Дискусія продемонструвала, що, попри відмінності між галузями, основою сильного бізнесу залишаються стратегічне бачення, відповідальність, команда та здатність керівника ухвалювати своєчасні рішення.

Лідерство, суспільний вплив та особистий бренд

Тему особистої відповідальності та суспільних змін продовжила Ірина Никорак — народна депутатка України, засновниця ініціативи Arm Women Now та авторка книги «Сильні жінки сильної країни».

У виступі «Архітекторка змін. Як із власного вибору народжується нова реальність» спікерка зосередилася на силі особистого рішення, громадській активності та здатності перетворювати власні переконання на масштабні ініціативи. Її виступ став розмовою про відповідальність, лідерство та роль жінок у суспільних трансформаціях, особливо в умовах викликів, які сьогодні переживає Україна.

Окремим форматом програми стало відкрите інтерв'ю з Іриною Путівленко — підприємицею, маркетологинею, інфлюенсеркою та мамою трьох дітей.

Розмова була присвячена поєднанню підприємництва, материнства та публічності, розвитку особистого бренду, побудові комунікації з аудиторією та викликам, які супроводжують життя сучасної жінки. Особливу увагу приділили тому, що залишається поза межами соціальних мереж: відповідальності за власні рішення, особистому досвіду та щоденній роботі, яка стоїть за публічним успіхом.

Завершальним змістовим акцентом форуму став виступ Андрія Моськіна та Андреаса Білоусова — засновників українського fashion-бренду ANDREAS MOSKIN.

У виступі «Особистий бренд як медіаресурс» підприємці розкрили значення публічності та персонального позиціонування в розвитку сучасного бізнесу. Вони розглянули особистий бренд як самостійний комунікаційний актив, здатний формувати довіру, посилювати впізнаваність компанії та створювати нові можливості для її просування.

Окрему увагу приділили ролі засновників у побудові репутації бренду, роботі з інформаційними приводами, медійності та стратегічній комунікації. На прикладі розвитку ANDREAS MOSKIN було висвітлено взаємозв'язок між особистою впізнаваністю підприємців, ідентичністю бренду та його позиціонуванням на ринку.

Виступ став логічним завершенням ділової програми, продемонструвавши, як особистість лідера може ставати важливою складовою комунікаційної стратегії компанії.

Десять подій BUSINESS MOM: від ідеї до спільноти

Ювілейний форум став особливим етапом в історії BUSINESS MOM — проєкту, що послідовно об'єднує жінок навколо підприємництва, особистісного розвитку, партнерства та взаємної підтримки.

За час свого існування BUSINESS MOM реалізував десять подій різних форматів, кожна з яких стала майданчиком для нових знайомств, обміну досвідом та формування професійних зв'язків.

Соціальна місія: лідерство, що змінює життя

Важливою складовою BUSINESS MOM FORUM 4.0 стала благодійна ініціатива, спрямована на підтримку найменших пацієнтів Львівського обласного клінічного перинатального центру.

Спільно з благодійним фондом «Батерфлай» команда BUSINESS MOM ініціювала збір коштів на облаштування кабінету фізичної реабілітації для дітей віком від 0 до 3 років.

Мета ініціативи — сприяти створенню умов для ранньої фізичної реабілітації дітей, які потребують спеціалізованої допомоги на початкових етапах життя.

Соціальна місія форуму стала практичним втіленням однієї з головних цінностей BUSINESS MOM — переконання, що підприємництво та лідерство мають потенціал створювати позитивні зміни не лише в бізнес-середовищі, а й у суспільстві.

Партнерства, українські бренди та особлива атмосфера

Окрім освітньої програми, BUSINESS MOM FORUM 4.0 став простором для професійного нетворкінгу, презентацій українських брендів та розвитку ділових партнерств.

Протягом дня гості мали можливість відвідати партнерські локації, познайомитися з продукцією та послугами компаній, поспілкуватися з представниками бізнесу й долучитися до інтерактивних активностей.

Особливу атмосферу заходу доповнили показ дитячої модельної агенції CARAMEL та презентація жіночої колекції українського бренду ANDREAS MOSKIN, які стали яскравими естетичними акцентами програми.

Особливо трепетним моментом заходу був виступ української поетеси Юлії Барви, а неформальне спілкування відбувалось під супроводом DJ-сету LITVINKA, що створило простір для неформального спілкування й продовження знайомств.

Партнерство з представниками різних галузей стало ще одним свідченням здатності BUSINESS MOM об'єднувати бізнес навколо спільних цінностей, розвитку жіночого лідерства та суспільно важливих ініціатив.

BUSINESS MOM: архітектура майбутнього

Десята ювілейна подія BUSINESS MOM стала не лише підсумком пройденого шляху, а й підтвердженням подальших амбіцій проєкту.

BUSINESS MOM продовжує формувати середовище, у якому підприємництво поєднується з особистісним розвитком, професійні знайомства переростають у партнерства, а індивідуальні досягнення стають частиною спільного поступу.

Адже справжня архітектура лідерства — це не лише стратегія, амбіції чи масштаби бізнесу. Це передусім люди, їхні цінності, відповідальність та здатність об'єднуватися навколо важливих ідей.

BUSINESS MOM — історія, яка продовжується.

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