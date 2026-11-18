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18 листопада частина Сумської області залишилася без електропостачання через аварійне розвантаження електричних мереж.

Також діють графіки погодинного відключення.

Причиною вимушених обмежень є пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок російських атак.

“Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру негативно впливають на роботу обладнання, спричиняють порушення нормальних режимів роботи мереж та потребують оперативного реагування енергетиків”, - пояснили в “Сумиобленерго”.

Фахівці працюють над стабілізацією ситуації та відновленням електропостачання знеструмлених споживачів.

Про це АТ “Сумиобленерго” повідомляє у Телеграмі.

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