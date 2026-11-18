Частина Сумщини залишилася без світла через аварійне розвантаження мереж
18 листопада частина Сумської області залишилася без електропостачання через аварійне розвантаження електричних мереж.
Також діють графіки погодинного відключення.
Причиною вимушених обмежень є пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок російських атак.
“Систематичні атаки на енергетичну інфраструктуру негативно впливають на роботу обладнання, спричиняють порушення нормальних режимів роботи мереж та потребують оперативного реагування енергетиків”, - пояснили в “Сумиобленерго”.
Фахівці працюють над стабілізацією ситуації та відновленням електропостачання знеструмлених споживачів.
Про це АТ “Сумиобленерго” повідомляє у Телеграмі.
Російські удари спричинили нові знеструмлення у восьми областях України.
Головні мішені Кремля: як Київ, Харків та Одеса готуються до зими.