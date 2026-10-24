+12° Київ +7° Варшава +7° Вашингтон
$ 45.38 € 50.84 zł 11.55
$ 45.38 € 50.84 zł 11.55
+12° Київ +7° Варшава +7° Вашингтон
Головне Україна

Частина Сумщини знеструмлена через атаки РФ

UA.NEWS 24 Жовтня 2026 09:48
Частина Сумщини знеструмлена через атаки РФ
0:00 / 0:00

Вранці 24 жовтня частина Сумської області залишилася без електроенергії внаслідок російських атак.

За інформацією "Сумиобленерго", енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Зазначається, що терміни відновлення залежать передусім від безпекової ситуації.

Джерело: "Сумиобленерго".

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо зміни правил оподаткування операцій з електроенергією для підготовки до об'єднання українського та європейського енергоринків

Читай нас у
Завантажуй наш додаток