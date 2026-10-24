Частина Сумщини знеструмлена через атаки РФ

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Зазначається, що терміни відновлення залежать передусім від безпекової ситуації.

За інформацією "Сумиобленерго", енергетики працюють над відновленням електропостачання.

Нагадаємо, сьогодні, 24 жовтня, у більшості регіонів України діють обмеження споживання електроенергії через наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти.

Кабінет Міністрів України схвалив законопроєкт щодо зміни правил оподаткування операцій з електроенергією для підготовки до об'єднання українського та європейського енергоринків.