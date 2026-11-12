Чехія готує для України перші чотири літаки L-39 Skyfox уже наступного року

Україна може отримати перші чотири чеські літаки L-39 Skyfox уже у 2027 році. Гроші на їхню закупівлю вже знайшли, а Чехія домовляється з виробником про пріоритетне виконання замовлення. Ще 12 літаків планують придбати за підтримки міжнародних партнерів.

Чеська сторона вже провела переговори з компанією Aero Vodochody, яка виробляє L-39 Skyfox. Прага домовилася, щоб замовлення для України виконували в пріоритетному порядку. Сам міністр також долучився до переговорів і намагався прискорити процес. «Ми особисто вели переговори із заводом Aero Vodochody, щоб ці літаки були виготовлені в пріоритетному порядку для України. З чеського боку все повністю готово. Я особисто намагався прискорити процес», — розповів Мацінка.

Він пояснив, що ці літаки потрібні Україні для посилення протиповітряної оборони. Зокрема, їх планують використовувати для боротьби з безпілотниками та крилатими ракетами. Водночас для початку виробництва та постачання ще потрібно отримати експортні ліцензії на окремі комплектуючі й авіоніку. За словами міністра, Прага очікує на відповідні дозволи від партнерів із Бельгії, Франції та США.

Звідки візьмуть гроші на літаки

Фінансування закупівлі перших чотирьох L-39 Skyfox уже забезпечене. Мацінка уточнив, що їх можуть передати Україні наступного року. Ще вісім літаків планують поставити у 2028 році. Загалом Україна розраховує придбати 16 таких машин. Щоб знайти кошти на решту 12, наприкінці липня Чехія та Україна звернулися до 12 країн-партнерів. Серед них — Австралія, Канада та десять європейських держав. Прага попросила їх долучитися до фінансування закупівлі.

Окремо міністр прокоментував позицію партії «Свобода та пряма демократія» на чолі з Томіо Окамурою. Вона виступає проти передачі Україні військової техніки. Мацінка наголосив, що в цьому випадку йдеться про комерційну угоду, а не про безоплатну військову допомогу з чеського бюджету.

За його словами, Україна купуватиме літаки за рахунок європейського фінансування. Чехія зі свого боку домовилася з виробником про пріоритетність українського замовлення, але не виділятиме на нього державні кошти. «Ми не виділяємо на це гроші з бюджету Чехії. Ми лише домовилися з виробником про пріоритетність замовлення для України», — пояснив глава чеської дипломатії.

Водночас контракт матиме економічну вигоду для самої Чехії. Він забезпечить роботою місцевого виробника Aero Vodochody, а також принесе податкові надходження до державного бюджету. Мацінка оцінив вартість угоди у 6–8 млрд чеських крон. Про це повідомив міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка в інтерв’ю Чеському телебаченню.

Якщо Україна закупить навчально-бойові літаки L-39NG Skyfox, перші машини можуть надійти вже на початку 2027 року, а решта – у 2028-му.

Чеська компанія Aero Vodochody планує просувати для України навчально-бойові літаки L-39 Skyfox як альтернативу старішим моделям L-159. Президент Чехії Петр Павел раніше підтвердив, що Україна виявляла зацікавленість у придбанні літаків L-159. Водночас чеський уряд повідомив, що ці машини наразі необхідні власним Повітряним силам, тому як альтернативу Києву можуть запропонувати новіші L-39 Skyfox.

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