Чехія не планує повертатися до переговорів про передачу Україні літаків L-159

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Начальник Генерального штабу армії Чехії Мірослав Главач заявив, що питання можливої передачі Україні літаків L-159 наразі закрите.

За його словами, відповідне рішення вже ухвалив чеський уряд.

Главач припустив, що потреби української армії могли змінитися за останні місяці. Завдання, для яких раніше розглядали використання L-159, Україна, можливо, здатна виконувати за допомогою інших технологій.

Водночас чеський генерал наголосив, що військова співпраця з Україною та обмін досвідом тривають.

Також він згадав про літаки L-39 Skyfox, зазначивши, що можливість їх використання залежатиме від актуальних потреб України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Джерело: ČTK

Чехія отримала всі чотири системи протиповітряної оборони SPYDER, придбані в ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems. Про завершення постачання повідомив міністр оборони Чехії Яромір Зуна під час заходу NATO Days в Остраві.

Уряд Чехії планує з 1 жовтня відновити граничні ціни на бензин і дизельне пальне, а також запровадити податок на 50% приросту маржі нафтопереробників понад рівень 2025 року.

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