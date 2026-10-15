Чехія не планує повертатися до переговорів про передачу Україні літаків L-159
Начальник Генерального штабу армії Чехії Мірослав Главач заявив, що питання можливої передачі Україні літаків L-159 наразі закрите.
За його словами, відповідне рішення вже ухвалив чеський уряд.
Главач припустив, що потреби української армії могли змінитися за останні місяці. Завдання, для яких раніше розглядали використання L-159, Україна, можливо, здатна виконувати за допомогою інших технологій.
Водночас чеський генерал наголосив, що військова співпраця з Україною та обмін досвідом тривають.
Також він згадав про літаки L-39 Skyfox, зазначивши, що можливість їх використання залежатиме від актуальних потреб України, зокрема у сфері протиповітряної оборони.
Джерело: ČTK
Чехія отримала всі чотири системи протиповітряної оборони SPYDER, придбані в ізраїльської компанії Rafael Advanced Defense Systems. Про завершення постачання повідомив міністр оборони Чехії Яромір Зуна під час заходу NATO Days в Остраві.
Уряд Чехії планує з 1 жовтня відновити граничні ціни на бензин і дизельне пальне, а також запровадити податок на 50% приросту маржі нафтопереробників понад рівень 2025 року.