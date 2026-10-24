Через африканську чуму свиней в Україні прогнозують дефіцит свинини

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Поширення африканської чуми свиней (АЧС) в Україні призводить до скорочення поголів’я та створює ризик дефіциту свинини в майбутньому. Уже наступного року галузь може зіткнутися з нестачею свиней і суттєвим зростанням цін.

За прогнозом фахівців асоціації «М’ясна галузь», вартість живих свиней може перевищити 100 грн за кілограм.

За оцінками асоціації, в регіонах, де поширюється африканська чума свиней, закупівельні ціни падають через надлишок пропозиції тварин, частина яких може бути інфікованою. Водночас втрата поголів’я поступово створює передумови для дефіциту свинини в майбутньому.

«М’ясна галузь уже за рік неминуче зіткнеться з гострим дефіцитом живця і зростанням цін – за оцінками галузі, ймовірно, значно вище 100 грн/кг живої ваги», – прогнозують в асоціації.

За даними Держстату, на початок вересня 2026 року в Україні налічувалося 4,64 млн свиней – на 4% менше, ніж за аналогічний період минулого року. Найбільше скоротилося поголів’я в господарствах населення – на чверть, до 1,26 млн голів.

На тиждень із 26 жовтня до 1 листопада 2026 року асоціація прогнозує закупівельні ціни на свиней живою вагою на рівні 72–73 грн/кг. Це приблизно на 6% більше, ніж тижнем раніше. Однак у регіонах, де фіксують спалахи АЧС, ціни продовжують знижуватися.

У галузі наголошують на необхідності прискорити реєстрацію вакцини проти африканської чуми свиней. Це, за оцінками фахівців, допомогло б захистити чинні свинарські підприємства та господарства, які планують відновлювати виробництво у 2027 році.

Про це йдеться у щотижневому прогнозі асоціації «М’ясна галузь», який цитує сайт «Агробізнес».

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