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Дві доньки загиблого українського захисника майже рік отримували пенсії у мінімальному розмірі через помилки в документах, оформлених військовою частиною.

Після втручання омбудсмана Дмитра Лубінця виплати перерахували та нарахували заборгованість.

Військовий захищав Україну з 2014 року, був нагороджений орденом «За мужність» III ступеня. У грудні 2025 року він загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині. Його дружина залишилася з двома маленькими доньками. Родина раніше виїхала з окупованого Рубіжного Луганської області.

Через помилки в документах Пенсійний фонд не міг правильно визначити розмір виплат, а питання тривалий час не вирішувалося. Після звернення матері до омбудсмана та запитів до відповідних органів документи виправили, а Пенсійний фонд Одеської області провів перерахунок.

Дітям також нарахували доплату за період із 1 січня до 30 листопада 2026 року.

Джерело: Дмитро Лубінець

Матір морського піхотинця Владислава Самбура підозрюють у шахрайстві — вона отримувала виплати за сина, перебуваючи позбавленою батьківських прав.

Кабінет Міністрів України у четвер, 19 листопада 2026 року, ухвалив розпорядження про спрямування додаткових 81,4 млрд грн на невідкладні потреби Міністерства оборони, причому понад 90% цієї суми призначено для виплат військовослужбовцям. Про це повідомив прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Раніше бюджетний комітет Верховної Ради підтримав підвищення зарплат військовим.

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