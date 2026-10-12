Через ремонт у Чопі скасували потяги до Словаччини та Чехії

12 жовтня не курсуватиме потяг «Братислава — Чоп», який за розкладом прибуває о 21:41. А 13 жовтня скасують усі потяги до Словаччини та Чехії й у зворотному напрямку через пункт пропуску «Чоп (Страж)».

12–13 жовтня тимчасово призупинять залізничне сполучення через українсько-словацький кордон у Чопі. Причина — ремонтні роботи на станції.

АТ «Укрзалізниця» домовилася про грантове фінансування на суму $100 млн у межах проєкту RELINC. Кошти планують спрямувати на закупівлю вживаних локомотивів для поповнення парку компанії.

Від початку повномасштабного вторгнення вже пошкоджено 533 локомотив власного парку УЗ та 75 локомотивів приватних промислових підприємств. Тому залізниці потрібно не лише відновлювати те, що втрачено, а й нарощувати локомотивний парк.