Через російські атаки Київ зіткнувся з перебоями світла, води та електротранспорту — Кличко
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3 листопада у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження об’єктів київського регіонального енерговузла внаслідок російських атак.
За словами міського голови Віталія Кличка, через пошкодження енергетичної інфраструктури в столиці також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
У Києві через російські удари виникли проблеми з водопостачанням.
Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.
До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.