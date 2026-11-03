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Через російські атаки Київ зіткнувся з перебоями світла, води та електротранспорту — Кличко

UA NEWS 03 Листопада 2026 16:45
Через російські атаки Київ зіткнувся з перебоями світла, води та електротранспорту — Кличко
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3 листопада у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження об’єктів київського регіонального енерговузла внаслідок російських атак.

За словами міського голови Віталія Кличка, через пошкодження енергетичної інфраструктури в столиці також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

У Києві через російські удари виникли проблеми з водопостачанням.

Нагадаємо, 3 листопада Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

До цього Зеленський попередив, що Росія готує масовану атаку на енергетику та логістику України.

 

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