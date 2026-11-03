3 листопада у Києві та Київській області запровадили екстрені відключення електроенергії через пошкодження об’єктів київського регіонального енерговузла внаслідок російських атак.

За словами міського голови Віталія Кличка, через пошкодження енергетичної інфраструктури в столиці також виникли перебої з водопостачанням і рухом громадського електротранспорту.