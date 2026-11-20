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Наглядова рада львівського Оксі Банку ухвалила рішення припинити діяльність Подільського відділення у Києві. Причиною закриття стала його збитковість.

В системі розкриття інформації НКЦПФР, відповідне рішення ухвалено 17 листопада.

Відділення на вул. Межигірській, 28 надавало банківські та інші фінансові послуги в межах установлених банком лімітів і обмежень.

Після закриття Подільського відділення в Києві в ОКСІ Банку працюватиме одне відділення в столиці – на вул. Бульварно-Кудрявській, 51/16.

За дев'ять місяців 2026 року мережа банку скоротилася на одне відділення – до 10.

Оксі Банк (раніше – банк "Галс") зареєстровано 1991 року. За даними Нацбанку, на 21 серпня 2026 року акціонерами фінустанови були Олег Баляш (63,9612%), Оксана Баляш (18,1818%), Ігор Фісун (7,2364%), Володимир Яремцьо (5,76%, опосередковано), Олександр Архипов (4,5261%) та Олександр Жук (0,3345%).

На 1 жовтня 2026 року за розміром загальних активів Оксі Банк посідав 52-е місце (1,36 млрд грн) серед 59 банків України.

Про це повідомляється на офіційному сайті банку.

Голову правління Оксі Банку В'ячеслава Парасіча підозрюють у незаконних операціях на 210 млн грн.

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