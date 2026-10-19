Через знеструмлення у Житомирі зупинилися 40 ліфтів із людьми

У Житомирі через відключення електроенергії люди опинилися заблокованими в ліфтах. Одночасно така ситуація виникла у 40 ліфтах міста. Жителям радять користуватися сходами та не заходити до ліфтів під час перебоїв з електропостачанням.

За словами Андрія Гуменюка, 18 жовтня о 17:00 через коливання напруги зупинилися ліфти, в яких перебували мешканці будинків. Людей закликали зайвий раз не користуватися ліфтом. «Друзі, наразі така ситуація з електроенергією і коливаннями напруги, що зайвий раз краще не користуватися ліфтом. Особливо під час планових та аварійних відключень, а також під час повітряної тривоги. Суха статистика: вчора після 17:00 одночасно в 40 ліфтах було застрягання людей. У ліфтових компаніях у цьому процесі вже задіяні всі співробітники, не тільки аварійка, а взагалі ВСІ!» – йдеться у повідомленні.

Крім того, Андрій Гуменюк звернувся до житомирян, які власними силами намагаються визволитися з ліфта, ламаючи його. Тож містян закликають стежити за графіками відключень, а якщо їм треба спуститися вниз, то краще робити це пішки.

«Але і для них цей процес дуже енергозатратний і в людському, і в часовому ресурсі, а ще є несумлінні мешканці, які починають ламати двері, а це потім десятки тисяч гривень ремонту, які ляжуть тягарем на співвласників даного будинку. Прошу увійти в ситуацію і перед тим, як сідати в ліфт, подивитися графіки погодинних відключень, а ще краще, якщо їхати вниз, то прогуляйтесь пішки…», – порадили містянам.

Про це розповів начальник управління житлового господарства Житомирської міської ради Андрій Гуменюк.

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