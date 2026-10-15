Черги на кордоні 15 жовтня: де водіям доведеться чекати на виїзд з України

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Станом на 09:00 15 жовтня 2026 року на окремих пунктах пропуску на кордоні з Польщею та іншими сусідніми країнами утворилися черги з легкових автомобілів і автобусів. Прикордонники також попередили про можливі перебої в роботі електронних систем контролю.

Про ситуацію повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Черги на кордоні з Польщею

Найбільше легкових автомобілів очікують на виїзд через такі пункти пропуску:

«Шегині» — 110 автомобілів і 40 пішоходів;

«Устилуг» — 50 автомобілів і 2 автобуси;

«Краківець» — 45 автомобілів і 12 автобусів;

«Грушів» — 25 автомобілів.

У пункті пропуску «Смільниця» очікують 2 автобуси. На пунктах «Ягодин», «Угринів», «Рава-Руська» та «Нижанковичі» черг із легкових автомобілів і автобусів станом на час перевірки не зафіксовано.

Водночас у «Ягодині» тимчасово не здійснюють пропуск легкових автомобілів, а пішохідний рух не проводиться. На більшості інших польських напрямків пропуск пішоходів також відсутній. Виняток — «Шегині», де пішоходів пропускають в обох напрямках.

Ситуація на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною

На словацькому напрямку черги залишаються невеликими. У пункті пропуску «Малий Березний» очікують 10 легкових автомобілів, а в «Ужгороді» — 15. На обох пунктах передбачено пропуск пішоходів в обох напрямках.

На кордоні з Угорщиною по 10 автомобілів очікують у пунктах «Лужанка» та «Вилок». В інших зазначених пунктах пропуску черг із легкових автомобілів не зафіксовано.

Окремі пункти мають обмежений графік роботи:

«Дзвінкове» та «Велика Паладь» — з 08:00 до 19:00;

«Косино» — з 08:00 до 20:00.

Пункт «Тиса» не здійснює пропуск пішоходів.

Кордон із Румунією та Молдовою

На румунському напрямку черги з легкових автомобілів і автобусів не зафіксовано на пунктах «Дякове», «Порубне», «Красноїльськ» та інших зазначених у зведенні. Виняток — «Дяківці», де очікують 20 легкових автомобілів.

На кордоні з Молдовою в пунктах «Мамалига» та «Кельменці» черг із легкових автомобілів, автобусів і пішоходів немає.

Що радять прикордонники

У Держприкордонслужбі рекомендують враховувати під час планування поїздок можливі перебої в роботі електронних систем контрольних служб. Перед виїздом варто перевірити актуальну ситуацію на обраному пункті пропуску, адже дані про черги можуть змінюватися протягом дня.

Джерело: Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України

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