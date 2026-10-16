Черги на кордоні України 16 жовтня: де найбільше автомобілів і автобусів

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Станом на 09:00 16 жовтня на окремих пунктах пропуску на виїзд з України зафіксували черги з легкових автомобілів, автобусів і пішоходів. Найбільше легковиків очікували на пунктах пропуску «Угринів», «Краківець» і «Шегині» на кордоні з Польщею.

Про це повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України.

Ситуація на кордоні з Польщею

Станом на ранок черги на польському напрямку були такими:

«Шегині» — 85 легкових автомобілів і 65 пішоходів.

«Угринів» — 50 легкових автомобілів.

«Краківець» — 50 легкових автомобілів і 10 автобусів.

«Грушів» — 20 легкових автомобілів.

«Устилуг» — 12 автобусів.

«Нижанковичі» — 10 легкових автомобілів та один автобус.

На пунктах пропуску «Ягодин», «Рава-Руська» та «Смільниця» черг не було. Водночас у «Ягодині» тимчасово не здійснювали пропуск легкових автомобілів, а пішоходів не пропускали через усі зазначені пункти, крім «Шегинів», де пішохідний рух відбувався в обох напрямках.

Черги на кордонах зі Словаччиною та Угорщиною

На словацькому напрямку в пункті пропуску «Ужгород» очікували 20 легкових автомобілів. На пунктах «Малий Березний» і «Малі Селменці» черг не було.

На кордоні з Угорщиною в усіх зазначених пунктах пропуску черг не зафіксували. Це стосується пунктів «Тиса», «Дзвінкове», «Косино», «Лужанка», «Вилок» і «Велика Паладь».

Ситуація на кордоні з Румунією та Молдовою

За даними прикордонників, станом на 09:00 черг не було в усіх зазначених пунктах пропуску на кордоні з Румунією: «Дякове», «Солотвино», «Біла Церква», «Порубне», «Красноїльськ» і «Дяківці».

Також черг не зафіксували на пунктах пропуску «Мамалига» та «Кельменці» на кордоні з Молдовою.

Прикордонники рекомендують враховувати під час планування поїздок можливу нестабільну роботу електронних систем контрольних служб у пунктах пропуску.

Джерело: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон

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