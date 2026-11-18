Листопадовий розпродаж — чудова нагода повернутися до списку бажаних покупок і нарешті придбати техніку, купівлю якої довго відкладали. Спеціальні пропозиції діють на allo.ua та в магазинах «Алло» з 17 листопада 2026 року, а знижки сягають 57%. Розглянемо, які пристрої доцільніше оновити саме зараз і як підійти до вибору зважено.

Чорна п’ятниця в «Алло» для вигідного шопінгу

Якщо список покупок поповнюється місяцями, сезон знижок допомагає вирішити побутові та робочі завдання без зайвого навантаження на бюджет. У листопаді стартувала Чорна п’ятниця 2026 в Україні, яка об’єднала ключові категорії електроніки та побутової техніки.

Основні умови акції:

знижки сягають 57% на окремі пропозиції каталогу;

у розпродажі беруть участь світові виробники електроніки та побутової техніки;

асортимент охоплює категорії від навушників і павербанків до ноутбуків та пральних машин.

Покупці стали ретельніше обирати техніку та довше порівнювати характеристики перед замовленням, тому багатоденний формат акції дає змогу спокійно оцінити всі параметри й спланувати бюджет.

Які покупки давно час перестати відкладати

Заміну техніки часто відкладають, доки старий пристрій ще вмикається. Розпродаж знижує поріг витрат і дає змогу планово оновити необхідні категорії, не чекаючи раптової поломки.

Якщо смартфон розряджається вже до обіду, а пам’ять доводиться очищати перед кожним фотографуванням, час перейти на модель із містким акумулятором і достатнім обсягом пам’яті. Доповнити смартфон можна смартгодинником для відстеження тренувань, сну та сповіщень на зап’ясті.

Пральну машину зазвичай купують на роки й замінюють лише після поломки, хоча модель із містким барабаном і функцією обробки парою допомагає дбайливіше прати речі. А окрема сушильна машина позбавляє необхідності розвішувати білизну по кімнатах і допомагає уникнути надмірної вологості в оселі.

Повільний комп’ютер, на якому довго відкриваються таблиці та браузер, забирає час під час робочих онлайн-зустрічей і навчання. Планове оновлення техніки дає змогу перейти на швидкий ноутбук із запасом оперативної пам’яті та доповнити робоче місце великим монітором, щоб очі менше втомлювалися.

Домашню систему резервного живлення краще підготувати ще до зимових відключень електроенергії: портативна зарядна станція зможе забезпечувати живлення роутера, оптичного термінала та освітлення в оселі протягом кількох годин. Фахівці «Алло» радять заздалегідь перевірити вихідну потужність і ємність станції з урахуванням характеристик побутових приладів.

Як вибрати техніку й не пошкодувати про покупку

Щоб покупка була практичною, перед оформленням замовлення варто перевірити три моменти:

завдання та бюджет — визначити необхідні функції пристрою й граничну суму витрат;

порівняння характеристик — зіставити обсяг пам’яті, потужність, комплектацію та ціни різних моделей;

умови купівлі та доставки — перевірити можливість самовивозу з магазинів «Алло» та точок «Алло Express», оплату частинами й нарахування бонусів «Алло Гроші» в картці товару або під час оформлення замовлення.

Оновлюйте бажані гаджети вигідно вже сьогодні

Розпродаж триває, тож зараз зручно повернутися до запланованих покупок і порівняти характеристики різних моделей. Обрати техніку для дому можна на маркетплейсі інноваційних товарів «Алло», де одночасно діють корпоративна програма лояльності «Алло Гроші» та коаліційна програма Fishka. «Відкрий Алло — закрий питання» з оновленням бажаних гаджетів.

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