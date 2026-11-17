Історія почалася в січні 2021 року. Тоді Чернівецька міська рада провела публічну закупівлю та уклала договір з енергопостачальною компанією на постачання електроенергії для своїх потреб. Спочатку один кіловат-година коштував 1,89 гривні. Однак згодом умови договору почали змінювати. Міська рада та постачальник уклали дев’ять додаткових угод. Кожна з них передбачала поступове підвищення ціни на електроенергію. Водночас обсяги постачання зменшувалися.

У результаті вартість електрики зросла більш ніж на 120% порівняно з початковою ціною. Тобто місто мало платити за електроенергію значно більше, ніж передбачали умови початкового договору. Порушення виявили прокурори Окружної прокуратури міста Чернівці. Вони встановили, що підстав для такого підвищення ціни не було. Зокрема, енергопостачальна компанія не надала документів, які б належно підтверджували зміну ринкової вартості електроенергії. Отже, постачальник не довів, що підвищення цін було обґрунтованим.

Прокуратура звернулася до суду з вимогою визнати додаткові угоди недійсними та стягнути з компанії кошти, які вона отримала без законних підстав. У червні 2026 року Господарський суд Чернівецької області став на бік прокуратури. Суд визнав недійсними всі дев’ять додаткових угод, укладених між міською радою та енергопостачальником.

Компанія не погодилася з таким рішенням і подала апеляційну скаргу. Однак Західний апеляційний господарський суд не знайшов підстав для його скасування. Апеляцію залишили без задоволення, а рішення суду першої інстанції — без змін. Таким чином, з енергопостачальної компанії мають стягнути понад 200 тисяч гривень до бюджету Чернівців. Судові рішення підтвердили, що підвищення вартості електроенергії за цим договором не мало належного документального обґрунтування. Про це повідомила Чернівецька обласна прокуратура.