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Останні тижні принесли новини, які багато хто в Україні вже встиг відкласти в архів як пережиток буквально перших тижнів, максимум місяців, великої війни. Так, у Київській області посилюють режим світломаскування: КОВА видала наказ, згідно з яким із 12 листопада на території області запроваджується спеціальний режим затемнення щодня з 21:00 до 05:00. Нові заходи охоплюють бізнес, комунальні об’єкти та житловий сектор. Йдеться про часткове або повне вимкнення зовнішнього освітлення вулиць, парків, рекламних конструкцій, а також зниження рівня освітлення підприємств та установ. У Броварській міській територіальній громаді режим світломаскування почав діяти з 20 листопада. Аналогічні рішення ухвалюють й інші громади Київщини — Борщагівська, Баришівська, Глеваська, Бородянська.

Радника президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій «Флеш» Бескрестнов припускає, що Україні, можливо, доведеться переглянути питання світломаскування — особливо щодо освітлення доріг і трас — якщо Росія почне масово застосовувати модуль оптичної навігації «Сусанін» на реактивних ударних безпілотниках «Герань-5» та інших засобах повітряного нападу в нічний час.

Востаннє режим світломаскування в Україні застосовували на самому початку повномасштабного вторгнення — у 2022 році. Тоді він був радше проявом загальної знервованості та спробою хоч якось відповісти на шок війни, але не виваженим і логічним військовим рішенням. Військового сенсу в тому, щоб змушувати людей гасити світло у квартирах, фактично не було жодного, тож згодом режим тихо зійшов нанівець у більшості областей. Тепер він повертається. Та чи справді він потрібен зараз і чи працює він проти тих загроз, які існують у 2026 році? Детальніше — в матеріалі UA.News.

Звідки взялося світломаскування: коротка історія «затемнення» міст

Світломаскування — це не винахід нашого століття і, авжеж, не якесь суто українське ноу-хау. Це, власне, один із найстаріших інструментів протиповітряної оборони в світі, який використовувався задовго до появи радарів, супутників, GPS, сучасних дронів, etc. Його логіка гранично проста: коли ворожий пілот летить вночі над незнайомою місцевістю, йому потрібні орієнтири. І найкращими орієнтирами є вогні міст: їх видно здалеку, вони яскраві, вони не зникають і не рухаються. Якщо ж ці вогні погасити, пілот втрачає орієнтацію.

Під час Першої світової війни це вже було добре відомо. Лондон почав світломаскуватися ще у 1914 році: поліція видавала розпорядження знижувати освітлення, щоб приховати місто від німецьких дирижаблів і літаків. Існують свідчення, що коли Париж був повністю освітлений, авіатори на відстані до 75 км могли розрізняти його сяйво. Тобто вимушене «затемнення» міст було цілком практичним заходом: воно позбавляло ворога візуальних орієнтирів.

Під час Другої світової війни світломаскування вже стало масовим і системним. У Британії його запровадили у вересні 1939 року, а через рік почалися нічні бомбардування британських міст. Вікна завішували світлонепроникною тканиною, вітрини магазинів затемнювали, вуличні ліхтарі вимикали або екранували. І це справді ускладнювало життя німецьким асам — принаймні на ранніх етапах війни, поки авіація покладалася переважно на візуальне орієнтування. Але вже тоді з’явилися радіонавігаційні системи, які поступово стали відігравати дедалі більшу роль. Тож дуже швидко світломаскування перестало бути якоюсь панацеєю.

Історія світломаскування — це, по суті, історія боротьби між засобами орієнтування та засобами приховування. І в цій боротьбі кожен новий технологічний крок однієї сторони змушував іншу шукати відповідь. Сьогодні ми спостерігаємо черговий раунд цієї боротьби, але вже з БПЛА, оптичними камерами та штучним інтелектом.



Україна-2022: затемнення, яке швидко минуло

У 2022 році світломаскування в Україні запровадили майже одразу після початку повномасштабного вторгнення. Ще 25 лютого 2022 року місцеві адміністрації почали ухвалювати відповідні розпорядження, і в багатьох містах люди дійсно гасили світло у квартирах, завішували вікна, а вулиці занурювалися в темряву. Та вже навесні того ж року режим почали скасовувати в більшості областей — зокрема й тому, що він створював більше проблем, ніж давав користі.

Причина в 2022 році була цілком раціональною. На початку вторгнення Росія ще фактично не мала дронів або керованих авіабомб, які можна запускати за десятки кілометрів від лінії фронту. Тоді ворожі літаки справді підлітали безпосередньо до українських міст, аби їх бомбити. Але коли ворожа авіація перестала перетинати лінію фронту/лінію державного кордону — адже її почали ефективно збивати українська ППО та авіація, — необхідність у масовому затемненні міст відпала сама собою. Пілоти, які не літають над містами, давно не орієнтуються по ліхтарях. А ті, хто літає, орієнтуються по супутникових координатах, радіолокаційних картах та інших сучасних системах.

До того ж «затемнення» міст мало очевидні негативні наслідки: це ускладнювало роботу поліції, комунальних служб та швидкої допомоги, знижувало безпеку дорожнього руху, створювало психологічний дискомфорт для людей. Саме тому, коли гостра фаза загрози минула, режими світломаскування тихо й непомітно згорнули. Він повернувся лише локально і переважно на прифронтових територіях, де це справді мало сенс.



Дрони з оптичним «зором»: чи справді світло стало орієнтиром

А тепер найцікавіше: то чи справді сучасні російські дрони орієнтуються по вуличних ліхтарях? І чи допоможе затемнення їм завадити? Відповідь, як завжди, складніша, ніж хотілося б.

За словами Сергія «Флеша» Бескрестнова, Росія почала оснащувати «Герань-4» та «Герань-5» системою оптичної навігації, яка працює за принципом зіставлення зображень місцевості. У пам’ять дрона заздалегідь завантажують знімки місцевості, над якою він має пролетіти, і під час польоту дрон порівнює ці знімки із зображеннями зі своєї камери, щоб визначити своє місцезнаходження. Ця система, яку називають «Сусанін», дозволяє дрону летіти без супутникової навігації, тобто навіть в умовах роботи українських засобів РЕБ, які глушать GPS.

І ось тут виникає ключове питання: а що саме бачить ця камера? Вдень вона бачить контрастні точки на поверхні землі — будівлі, дороги, перехрестя, річки, тощо. Вночі, коли природного світла немає, єдиними орієнтирами стають штучні джерела освітлення: вуличні ліхтарі, прожектори, світло з вікон, рекламні вивіски, абощо. Саме про це й говорить Бескрестнов.

Але чи означає це, що затемнення міст вирішить проблему? Насправді, навряд чи.

По-перше, оптична навігація — це не єдиний і не основний спосіб наведення. У більшості випадків дрони все одно використовують GPS та інерційні системи, а оптична корекція є допоміжним інструментом, який спрацьовує не завжди і не ідеально.

По-друге, навіть якщо прибрати вуличні ліхтарі та вивіски, залишаються інші орієнтири: світло з вікон, автомобільні фари, промислові об’єкти, які неможливо повністю затемнити, тощо. Контролювати «гасіння» абсолютно кожного джерела світла, тим паче у великому місті — задача з трьома зірочками. Скоріше за все, це просто фізично неможливо.

По-третє, існують спеціальні камери-тепловізори, які бачать не світло, а тепло, і затемнення проти них взагалі не працює — хоча варто визнати, що тепловізори на «Герань-5» поки що не є масовим явищем, і це радше потенційна загроза, ніж поточна реальність.

І, нарешті, по-четверте — і це, мабуть, найважливіше. Світломаскування створює проблеми не лише для ворога, а й для української авіації та ППО. Льотчикам, які збивають дрони, теж потрібно бачити, що відбувається на землі. Якщо освітлення немає, це ускладнює їхню роботу і створює додаткові ризики для населених пунктів, адже дрон можуть збити безпосередньо над містом, і його уламки впадуть на житлові будинки. Саме тому важливо знайти баланс, щоб одночасно обмежити можливості ворога і не нашкодити Україні.



Думка експерта

Військовий експерт Олег Жданов зазначає: на сьогоднішній день світломаскування не має аж такого великого значення.

«Ось якщо в РФ раптом виникне дефіцит камер нічного бачення, інфрачервоних сканерів, тощо — ось тоді світломаскування може якось нам посприяти. Але зауважу, що освітлення вулиць не завжди навіть відповідає місцевості. Десь є вулиці без жодного ліхтаря, а десь вони освітлюються, наче новорічна ялинка.

Підтверджень якоїсь кризи тепловізорів у росіян немає. Тож і світломаскування не має великого сенсу. Інфрачервона камера чудово бачить у повній темряві за різниці температур, вона має контрастність, видає чітке чорно-біле зображення. Коли світиться звичайне освітлення, то вона «сліпне». Ось спробуйте взяти тепловізор і посвітити на нього ліхтариком. Ви взагалі нічого не побачите, окрім білої плями. Тому я для себе як для військового, який неодноразово користувався приборами нічного бачення, взагалі не можу пояснити, як відключення світла у Броварському районі завадить РФ. Але це моя особиста думка», — зауважив Олег Жданов.



Резюмуючи, світломаскування — це не те що би зовсім дурниця і не зовсім пережиток минулого. Це інструмент, який має сенс, але лише тоді, коли він застосовується виважено, вибірково і з розумінням того, проти якої саме загрози він працює. У 2022 році це було радше емоційною реакцією на шок, і тому воно швидко зійшло нанівець. Зараз же ситуація інша: з’явилася конкретна технологічна загроза — дрони з оптичною навігацією, які справді можуть використовувати світлові орієнтири. І це означає, що певні заходи, особливо щодо освітлення доріг і трас, можуть бути виправданими.

Але не варто плекати ілюзій, що просте «затемнення» міст вирішить проблему російських дронів. Це лише один із багатьох елементів складної гри, і він не замінює ні ППО, ні РЕБ, ні удосконалення власних засобів виявлення та знищення повітряних цілей, ні, зрештою, роботу над дипломатією і мирним завершенням конфлікту. До того ж затемнення має свою ціну: ускладнення роботи української авіації, зниження безпеки руху, побутові незручності для мільйонів людей. Тому рішення про його запровадження має ухвалюватися не тому, що «так було в 2022 році», а на основі тверезого аналізу конкретних загроз і конкретних умов.

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