Чоловік акторки Юлії Буйновської вже два місяці служить у ЗСУ

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Українська акторка Юлія Буйновська вперше розповіла, що її чоловік, актор Єгор Козлов, долучився до лав Збройних сил України.

Його мобілізували після скасування бронювання, коли він повертався додому.

В інтерв’ю Аліні Доротюк артистка зізналася, що дуже важко переживає розлуку з чоловіком і не стримала сліз. Водночас вона пишається ним та розуміє важливість його служби.

Подружжя майже шість із половиною років проводило разом практично щодня. Спочатку Юлія регулярно навідувала Єгора в розподільчому центрі, привозила домашню випічку та необхідні речі.

За словами акторки, чоловік також дуже сумує за їхніми двома собаками породи коргі. Він навіть не встиг попрощатися з домашніми улюбленцями перед відправленням на службу.

Джерело: інтерв'ю Аліні Доротюк.

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