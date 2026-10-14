Чоловік Ірини Федишин розповів, як лікарі боролися за життя співачки після втрати доньки

Чоловік української співачки Ірини Федишин уперше детально розповів про трагедію, яку пережила їхня родина. Під час пологів, після яких подружжя втратило доньку, життя артистки також опинилося під загрозою.

За його словами, Федишин пережила надзвичайно складні пологи, перенесла важку операцію та втратила значну кількість крові. Лікарям довелося докласти зусиль, щоб урятувати співачку.

Чоловік Федишин зізнався, що того дня міг втратити не лише дитину, а й дружину. Ірина перенесла складну операцію та значну крововтрату, а медики боролися за її життя.



«Іра пережила надзвичайно важкі пологи, складну операцію та велику втрату крові. Лікарі боролися за її життя», – написав він.

За словами чоловіка артистки, родина з нетерпінням чекала на народження дівчинки. До довгоочікуваної зустрічі залишалося зовсім небагато часу, однак дитину подружжя втратило.

«Я бачив її… вона моя копія… Не знаю, чи існують слова, якими можна описати цей біль. Коли ще вчора ти був найщасливішим татом, будував плани, мріяв… А сьогодні твоє серце розбите на тисячі шматочків», – поділився чоловік Федишин.

Він зазначив, що день трагедії назавжди залишиться для нього днем найбільшої втрати, але водночас став другим днем народження дружини. «Бог забрав до себе нашого маленького Ангелятка, але залишив мені мою Іру. І за те, що вона жива, я безмежно вдячний», – написав він.

Чоловік співачки також подякував усім, хто підтримує їхню родину. За його словами, подружжя отримало численні повідомлення, молитви та квіти, які люди передають до лікарні. Він додав, що зараз родині важко відповідати на повідомлення, проте вони читають слова підтримки та вдячні за співчуття.

«Ми розуміємо, що попереду непростий шлях. Нам доведеться вчитися жити з цим болем. Підтримувати одне одного, знаходити сили прокидатися щоранку і йти далі», – зазначив чоловік артистки.

Ірина Федишин та її чоловік, продюсер Віталій Човник, одружені з 2006 року. Подружжя виховує двох синів – 15-річного Юрія та 11-річного Олега. Старший син допомагає матері з технічним забезпеченням концертів, а молодший захоплюється технікою. Зокрема, у лютому 2026 року співачка розповіла, що Олег переробив трофейний російський дрон для українських військових.

Про це повідомляється із посиланням на допис Віталія Човника у соцмережах.

У родині співачки Ірини Федишин сталася страшна трагедія.

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