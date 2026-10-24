Чоловік із вагою 143 кг намагався через суд заборонити свою мобілізацію

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Харківський окружний адміністративний суд відмовив військовозобов’язаному, який має ожиріння III ступеня та інші серйозні захворювання, у вимозі тимчасово заборонити його примусову мобілізацію. Чоловік також просив заборонити його затримання, доставлення до територіального центру комплектування та направлення до військової частини.

У позові він стверджував, що проведення мобілізаційних заходів до завершення медичного обстеження може становити загрозу для його здоров’я та життя. Однак суд не задовольнив його вимоги.

Позивач оскаржував дії територіальних центрів комплектування, пов’язані з його взяттям на військовий облік у Харкові та проведенням мобілізаційних заходів. Окремо він звернувся до суду з заявою про забезпечення позову, попросивши заборонити відповідні дії до набрання чинності рішенням у справі.

Своє прохання чоловік обґрунтував, зокрема, станом здоров’я. За його словами, він має ожиріння III ступеня, важить 143 кг, а індекс маси тіла становить 44,1. Також він повідомив про чотири перенесені порожнинні операції на кишківнику та черевній стінці, рецидивну післяопераційну грижу й інші хронічні захворювання.

Додатковим аргументом позивача був статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+». Він побоювався, що це може призвести до затримання і примусової мобілізації до завершення судового розгляду та необхідного медичного обстеження.

Суд дійшов висновку, що чоловік не довів наявності достатніх правових підстав для тимчасової заборони мобілізаційних заходів. Зокрема, позивач не надав належних доказів того, що без застосування таких заходів забезпечення позову виконання майбутнього судового рішення або ефективний захист його прав буде істотно ускладнено чи унеможливлено.

Також суд зазначив, що позивач не конкретизував коло осіб, яким треба заборонити вчиняти відповідні дії. Сам собою статус «У розшуку» в застосунку «Резерв+», за висновком суду, не свідчить про порушення його прав.

Суд наголосив, що забезпечення позову не може підміняти розгляд справи по суті. Законність дій ТЦК, які оскаржує чоловік, ще має бути оцінена під час розгляду основного позову.

Ухвалою від 16 жовтня 2026 року у справі №520/30634/26 Харківський окружний адміністративний суд залишив заяву про забезпечення позову без задоволення. Це рішення не є остаточним висновком щодо законності оскаржених дій ТЦК: основний спір суд ще має розглянути. Ухвалу можна оскаржити в апеляційному порядку.

Про це повідомляє «Судово-юридична газета».

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