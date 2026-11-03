Чому Україна досі не дала суддів ad hoc до Європейського суду з прав людини

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Адвокат Олексій Шевчук дізнався у судді ЄСПЛ від України Миколи Гнатовського, чому наша країна досі не визначилася із останнім своїм представником у цьому судовому органі, який би мав право замінити Гнатовського у разі потреби.

«Продовжую ділитися своїми дипломатичними роздумами, до яких мене спонукає навчання в Дипломатичній академії України. Сьогодні мав нагоду поспілкуватися з Миколою Гнатовським — суддею Європейського суду з прав людини, обраним від України. Однією з цікавих і водночас важливих тем нашої розмови стало питання формування списку суддів ad hoc від України для ЄСПЛ. За інформацією, озвученою під час нашої розмови, Україна досі має лише двох осіб у списку суддів ad hoc замість трьох. Тобто список залишається неповним», — зазначив Шевчук.

Механізм ad hoc передбачає можливість залучення іншого судді у випадках, коли суддя, обраний від відповідної держави, не може брати участі в розгляді конкретної справи, зокрема через самовідвід. Вже були випадки, коли через неможливість участі пана Гнатовського у розгляді окремих справ ЄСПЛ доводилося залучати суддів з інших держав.

Судді ЄСПЛ, зокрема судді ad hoc, є незалежними та не представляють інтереси держави під час здійснення правосуддя. Проте саме держава відповідає за належне формування відповідного списку кандидатур.

«Звичайно, Суд має забезпечувати безперервність правосуддя та ухвалювати рішення відповідно до встановлених процедур. І саме на цьому наголосив пан Гнатовський. Але в мене виникає інше запитання. Чому Україна досі не забезпечила формування повного списку з трьох суддів ad hoc?

Адже це питання не лише організаційне. Це питання належного представлення української правової системи в міжнародному судовому механізмі, інституційної відповідальності держави та її здатності своєчасно виконувати міжнародні процедурні зобов’язання», — каже Шевчук.

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«На моє переконання, Україна повинна якнайшвидше завершити цю процедуру та забезпечити наявність повного списку суддів ad hoc. Ми багато говоримо про європейську інтеграцію, верховенство права та міжнародне правосуддя. Але ці принципи починаються з конкретних інституційних рішень. Дипломатія — це не лише міжнародні переговори. Це ще й уміння бачити прогалини у власній державній системі та своєчасно їх усувати», — резюмує Шевчук.

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