Чорна п’ятниця: як скласти список покупок, аби не захопитися – лайфхаки від Rozetka

До Чорної п’ятниці можна приурочити оновлення техніки, підготовку подарунків або придбання речей для дому. Щоб скористатися знижками й залишитися в межах бюджету, можна підготувати список необхідних товарів до початку акцій. Команда інтернет-магазину Rozetka зібрала поради, як спланувати покупки та використати можливості маркетплейсу.

Коли Чорна п’ятниця 2026 в Україні

У 2026 році Чорна п’ятниця припадає на 27 листопада. Водночас календарну дату варто відрізняти від періоду розпродажу в конкретному магазині. Зокрема, на Rozetka Чорна п’ятниця 2026 триватиме з 23 до 29 листопада.

Акційний тиждень дає час порівняти кілька варіантів. Тому перед початком Чорної пʼятниці варто згадати, які покупки ви планували на найближчі місяці та які з них можна зробити під час розпродажу.

Що можна придбати на Чорну п’ятницю

Перелік покупок може бути широким. До нього варто додавати насамперед те, що ви вже планували придбати або оновити.

Смартфони та електроніка . Крім нового телефона, можна вибрати планшет, навушники чи смартгодинник.

. Крім нового телефона, можна вибрати планшет, навушники чи смартгодинник. Велика техніка для дому . Пральні та посудомийні машини, холодильники, сушильні автомати тощо.

. Пральні та посудомийні машини, холодильники, сушильні автомати тощо. Мала побутова техніка . Це може бути пилосос, мультипіч, кавомашина, мікрохвильова піч або блендер.

. Це може бути пилосос, мультипіч, кавомашина, мікрохвильова піч або блендер. Обладнання на випадок відключень світла . Актуальними залишаються зарядні станції, повербанки, джерела безперервного живлення та ліхтарі.

. Актуальними залишаються зарядні станції, повербанки, джерела безперервного живлення та ліхтарі. Комп’ютерна техніка . На Чорну п’ятницю можна запланувати купівлю ноутбука, SSD, монітора, відеокарти чи периферії.

. На Чорну п’ятницю можна запланувати купівлю ноутбука, SSD, монітора, відеокарти чи периферії. Товари для дому. Постільна білизна, посуд, органайзери, пральні засоби, корм для тварин та інші регулярні покупки теж варто включити до списку.

Цими категоріями вибір не обмежується. Чорна п’ятниця може стати приводом заздалегідь придбати подарунки на Новий рік, товари для хобі, робочого місця, ремонту чи сезонних потреб.

Як скласти список покупок на Чорну п’ятницю

Почніть із потреб і бажань. Запишіть, що плануєте придбати для себе, дому чи близьких. Розділіть позиції на пріоритетні та ті, які можна відкласти. Встановіть бюджет. Визначте загальну суму та ліміт для кожної покупки з доставкою й потрібними аксесуарами. Для кількох альтернативних моделей залиште один спільний ліміт. Створіть список бажань на Rozetka. Додайте до нього обрані товари й кілька альтернатив. Зареєстровані користувачі можуть повертатися до своїх списків із різних пристроїв. Узгодьте спільні покупки. Списком бажань можна поділитися з близькими. Це зручно для подарунків і техніки для дому, яку вибирають кілька людей. Використовуйте фільтри та порівняння. Відсійте моделі, які не відповідають бюджету або потрібним характеристикам. Після цього порівняйте кілька фінальних варіантів за параметрами, рейтингом та відгуками. Збережіть кілька відповідних варіантів на маркетплейсі. Для смартфона, ноутбука чи побутової техніки можна заздалегідь відібрати кілька товарів із потрібними характеристиками, а під час розпродажу вибрати серед них найбільш доречну пропозицію. Нові ідеї спершу додайте до списку. Якщо під час перегляду акцій знайшли товар, який не планували купувати, збережіть його й поверніться до вибору пізніше. Перевірте, чи потрібен він вам і чи вкладається у залишок бюджету. Перевірте кошик. Перед оплатою звірте модель, кількість, продавця, доставку, додаткові послуги та остаточну суму.

Такий список допомагає заощадити на Чорну п’ятницю. Коли ви заздалегідь визначили бюджет і кілька прийнятних варіантів, під час акції можна вибирати серед конкретних пропозицій, а не починати пошук із нуля.

Як оцінити вигоду від Чорної пʼятниці

Розмір знижки на ціннику дає лише частину інформації. Перевага маркетплейсу полягає в тому, що в одному місці можна зіставити товари, характеристики та пропозиції різних продавців.

Порівняйте пропозиції на потрібну річ . На Rozetka представлені товари компанії та продавців-партнерів. Перевірте, хто продає вибрану модель, та зіставте доступні варіанти.

. На Rozetka представлені товари компанії та продавців-партнерів. Перевірте, хто продає вибрану модель, та зіставте доступні варіанти. Врахуйте повну вартість . Дивіться на ціну товару разом із доставкою та потрібними аксесуарами. Відсоток знижки зручний як орієнтир, але для бюджету важлива остаточна сума.

. Дивіться на ціну товару разом із доставкою та потрібними аксесуарами. Відсоток знижки зручний як орієнтир, але для бюджету важлива остаточна сума. Порівняйте характеристики в одному бюджеті . Знижки на Чорну п’ятницю можуть дати змогу розглянути смартфон із більшим обсягом пам’яті, ноутбук із більш містким SSD або техніку з потрібною функцією. Вибирайте доповнення, якими користуватиметеся.

. Знижки на Чорну п’ятницю можуть дати змогу розглянути смартфон із більшим обсягом пам’яті, ноутбук із більш містким SSD або техніку з потрібною функцією. Вибирайте доповнення, якими користуватиметеся. Оцініть комплектацію . Якщо разом із товаром пропонують аксесуар або набір, перевірте, чи потрібні вам його складники. Корисна комплектація може зменшити витрати на окремі покупки.

. Якщо разом із товаром пропонують аксесуар або набір, перевірте, чи потрібні вам його складники. Корисна комплектація може зменшити витрати на окремі покупки. Врахуйте майбутні витрати . Для принтера це картриджі, для очищувача повітря – фільтри, для кавомашини – засоби догляду. Їхня ціна допомагає оцінити покупку на довший період.

. Для принтера це картриджі, для очищувача повітря – фільтри, для кавомашини – засоби догляду. Їхня ціна допомагає оцінити покупку на довший період. Перевірте бонуси та умови акції. Якщо пропозиція передбачає бонуси або знижку на наступне замовлення, подивіться строк дії та обмеження. Враховуйте їх, якщо наступна покупка вже є у вашому плані. Також знижку на замовлення часто дає картка Rozetka.

Список покупок не зобов’язує придбати все заплановане. Він задає орієнтири для вибору: що вам потрібно, скільки ви готові витратити та які характеристики мають значення. Під час розпродажу залишається порівняти доступні варіанти й вибрати ті, що відповідають цим умовам.

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