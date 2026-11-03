Чорнобильцям спростили підтвердження права на щомісячну доплату до пенсії

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Українцям, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, спростили процедуру підтвердження права на щомісячну пенсійну доплату в розмірі 2595 грн. Новий механізм дає змогу встановити, чи проживала людина на радіоактивно забрудненій території у 1986–1992 роках, навіть якщо документи, які це підтверджують, не збереглися.

Для цього у 2026 році в восьми областях створили спеціальні комісії. Вони встановлюють місце та періоди проживання громадян, а відповідні відомості вносять до державних реєстрів. Механізм поширюється і на випадки, коли населений пункт згодом ліквідували. У вересні уряд продовжив його дію до 31 грудня 2026 року.

Станом на жовтень 2026 року доплату у 2 595 грн отримували близько 106 тисяч непрацюючих пенсіонерів.

На неї можуть претендувати громадяни зі статусом постраждалих від Чорнобильської катастрофи, які постійно проживають у зонах безумовного (обов'язкового) та гарантованого добровільного відселення й відповідають іншим вимогам законодавства.

Мінсоцполітики пропонує запровадити єдині правила призначення та виплати державних соціальних доплат, зокрема для постраждалих від Чорнобильської катастрофи. Наразі міністерство оцінює фінансові наслідки цих змін.

Водночас у відомстві заявляють, що люди з уже набутим правом на пільги та компенсації зможуть і надалі ними користуватися після законодавчих змін.

Також перегляд рівнів радіоактивного забруднення населених пунктів не означатиме автоматичного скасування статусу постраждалих або припинення раніше призначених компенсацій. За словами міністра Дениса Улютіна, результати дозиметричної паспортизації самі по собі не є підставою для таких рішень.

Крім щомісячної доплати, постраждалі мають право на інші види соціальної підтримки, зокрема особливі умови обчислення пенсій по інвалідності, пов'язаній із Чорнобильською катастрофою, та достроковий вихід на пенсію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України.

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