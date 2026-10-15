Чорногорія посилила правила захисту для українських чоловіків

Чорногорія посилила умови надання тимчасового захисту для військовозобов’язаних громадян України. Тепер його зможуть отримати лише ті, хто перед приїздом фактично проживав в Україні та виконав військовий обов’язок або був звільнений від нього. Нові обмеження не стосуються українців, які вже мають цей статус у Чорногорії.

Уряд Чорногорії 15 жовтня змінив правила надання тимчасового захисту громадянам України. Рішення ухвалили на засіданні уряду під головуванням віцепрем’єра Алекси Бечича. Зміни стосуються українців, які підлягають військовому обов’язку та звертаються по тимчасовий захист у країні.

За новими правилами, для отримання статусу потрібно виконати дві умови. По-перше, перед приїздом до Чорногорії людина має фактично проживати на території України. По-друге, вона повинна виконати військовий обов’язок в Україні або мати офіційне звільнення від нього. Водночас нові вимоги не поширюються на громадян України, які вже користуються тимчасовим захистом у Чорногорії. Тобто рішення не передбачає автоматичного скасування статусу для всіх українців, які вже перебувають під цим захистом.

Чому Чорногорія змінила правила

Уряд країни пояснив, що зміни узгоджуються з рішенням Ради Європейського Союзу 2026/1912 від 30 липня 2026 року. Цей документ продовжив тимчасовий захист для переміщених громадян України в ЄС до 4 березня 2028 року та передбачив додаткові умови для його надання військовозобов’язаним українцям.

Згідно з рішенням ЄС, нові заявники мають виконати військові обов’язки в Україні та, якщо це необхідно, надати відповідне підтвердження. Водночас передбачено виняток для людей, які вже мали тимчасовий захист у відповідній країні ЄС станом на 4 серпня 2026 року та безперервно зберігають цей статус після зазначеної дати. Чорногорія не є членом Євросоюзу, однак її уряд вирішив узгодити власні правила з відповідним рішенням Ради ЄС. Саме цим пояснюють запровадження суворіших вимог для частини українців, які звертатимуться по захист.

Кого стосуються нові обмеження

Нові правила важливі насамперед для військовозобов’язаних громадян України, які планують уперше оформити тимчасовий захист у Чорногорії. Під час розгляду заяви враховуватимуть, чи проживала людина в Україні перед виїздом, а також чи виконала вона військовий обов’язок або була від нього звільнена. Водночас із повідомлення уряду не випливає, що всі українські чоловіки автоматично втратять можливість отримати захист. Вимоги стосуються конкретної категорії заявників, а рішення передбачає виняток для тих, хто вже має відповідний статус у Чорногорії.

Урядове повідомлення не містить докладного переліку документів, якими потрібно підтверджувати проживання в Україні, виконання військового обов’язку або звільнення від нього. Тому людям, які планують подавати заяву, варто уточнити актуальні вимоги в компетентних органах Чорногорії. Отже, Чорногорія посилила умови отримання тимчасового захисту для військовозобов’язаних українців, узгодивши їх із підходом ЄС. Водночас українці, які вже користуються захистом у країні, під нові обмеження не підпадають. Про це повідомляє чорногорський суспільний мовник RTCG.

Міністерство закордонних справ рф оголосило про запровадження візового режиму для громадян Чорногорії.

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