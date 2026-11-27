Колонна зала

1 грудня 30 РОКІВ ПО ТОМУ. Наприкінці вісімдесятих історична будівля філармонії опинилася на межі зникнення. Аварійний стан, закриття й затоплені підвали ледь не коштували Києву легендарної пам’ятки. Реставрація, що завершилася у грудні 1996 року, повернула до життя одну з найкращих за акустикою залів Європи. Фахівці відтворили автентичну ліпнину, природний резонанс дерева й каменю та заново відкрили Колонну залу для артистів та слухачів.



Програма «30 років по тому» відзначає три десятиліття нової історії цих стін. Цього вечора Київський камерний оркестр та флейтист Ігор Тютюнніков демонструватимуть акустичні можливості простору через твори різних епох. Другу сюїту Баха, світлу Двадцять дев’яту симфонію Моцарта, терпкий, сповнений фольклорної енергії Дивертисмент для струнних Бартока та медетативну «Колискову» Євгена Станковича.



Чекаємо в залі, де жива музика вже тридцять років перемагає тишу.

3 грудня ФРАНСІС ПУЛЕНК. СОНАТИ . Mon cher…

Звідси, де тягар часу більше не нависає над моєю змученою головою, хочеться говорити лише про найважливіше.

Мене вічно намагалися розділити навпіл: мовляв, тут у ньому побожний чернець, а тут розпусний паризький бешкетник. А я просто кохав чоловіків і кохав жінок. Кохав відкрито, палко, іноді з диким болем і відчуттям провини. Я обожнював гамірні вечірки, після них, правда, завжди наставала тиша. В тій тиші я лишався сам на сам зі своїми страхами, своєю вірою і музикою.

Мої чотири сонати — du Poulenc tout craché, увесь я як є, мої найінтимніші зізнання.

Коли розстріляли Лорку, всередині щось обірвалось. Я взявся за скрипку (о як я ненавидів її сольне звучання!), щоб виплеснути цей дикий розпач. Написав у нотах його рядок про гітару, що примушує сни плакати. Знаєш, сни таки вміють плакати, страждати, відчувати біль, що розриває груди.

Віолончельна соната – це пам'ять про нашу веселу молодість. Про шум салону і зухвалу іронію, за якими ми ховали тугу. Гості розійшлись, свято скінчилося! Гості розійшлися... а ти стоїш у порожній кімнаті й розумієш, все минає.

А духові сонати – то моє прощання. Гобой шепоче тиху молитву, пронизану скорботою. Хех, не за горами вже і мій фінал. Кларнет як спомин сором'язливого подиху, дикий захват. Яке щастя, ми любили й відчували!

3 грудня вони звучатимуть знову. Прошу тебе, послухай їх так, ніби я сиджу поруч, тримаю тебе за руку й розповідаю про все, що не встиг сказати.

Приходь. Мені це справді важливо. Твій Франсіс.

4 грудня ГОЛОСИ СПАДКОЄМНОСТІ. Київський дитячий хор «Щедрик» (художня керівниця та головна диригентка — Маріанна Сабліна) відзначає 55-річчя від заснування великим ювілейним концертом.

Заснований у Києві 1971 року Іриною Сабліною, «Щедрик» за понад пів століття став одним із найвідоміших українських дитячих хорових колективів, здобув міжнародне визнання та найвищі нагороди престижних хорових конкурсів у Європі й Америці. За цей час у хорі виросло не одне покоління співаків, а його виконавська культура стала впізнаваною далеко за межами України.

Ювілейна програма — це зустріч із музикою, яка творила історію «Щедрика», і водночас погляд у майбутнє.

У першому відділі прозвучать твори, що стали частиною виконавської історії колективу: від музики, яка увійшла до репертуару ще в перші роки його існування, до композицій, написаних спеціально для хору. Світова та українська хорова класика, обробки народних пісень, музика сучасних українських та європейських композиторів — різні епохи й художні світи, об’єднані особливою виконавською традицією.

Ця традиція не залишається незмінною. Вона живе й розвивається разом із кожним новим поколінням хористів, які переймають досвід попередників, відкривають для себе нові твори й додають власні сторінки до історії колективу.

У другому відділі до «Щедрика» долучиться Київський камерний оркестр. За диригентським пультом — Міхеїл Менабде.

У виконанні хору та оркестру прозвучить Missa brevis in B-flat major Вольфганга Амадея Моцарта, а також відбудеться світова прем’єра твору Canto Purgatorio українсько-нідерландського композитора Максима Шалигіна, написаного спеціально для Київського дитячого хору «Щедрик» та струнних.

П’ятдесят п’ять років — це не лише історія, що залишається в минулому. Це історія, яка пишеться сьогодні — у час, коли Україна переживає жорстоку війну, коли дитинство багатьох українських дітей проходить під звуки повітряних тривог, а життя безневинних дітей обривається внаслідок російських атак.

За цих обставин дитячий хор набуває особливого значення. Це не тільки музика, майстерність і продовження мистецької традиції. Це простір, у якому діти зростають, навчаються чути одне одного, працювати разом, відкривати красу й відповідальність за неї. Це також внесок у майбутнє України — у покоління, яке творитиме її культуру, суспільство та світ.

Голоси «Щедрика» змінюються від покоління до покоління, але зберігають головне — музичну пам’ять, прагнення до досконалості й віру в те, що майбутнє варте того, аби його творити.

Це – ГОЛОСИ СПАДКОЄМНОСТІ.

Запрошуємо розділити з нами цей особливий вечір.

5 грудня 35 РОКІВ ГІДНОСТІ. ЄДНАННЯ. Коли прадавня коляда стає спільною мовою свободи.

Грудневий вечір закриває календарний рік головним світським і сакральним сенсом зимових свят — поверненням додому та збиранням усіх до спільного знаменника. 35 років гідності — це, перш за все, історія про людей, які тримаються разом навколо спільних цінностей.

Напередодні Дня святого Миколая прадавній український мелос колядок зустрінеться з вільною енергією джазу.

Наш концерт об'єднає усіх у єдиний пульсуючий організм, даруючи світло, затишок та непереможну різдвяну надію.

6 грудня MUSIC OF CHRISTMAS THE NEXT GENERATION. Грудень у філармонії має свої незмінні ритуали. Один із найтепліших Music of Christmas. The Next Generation, концерт у партнерстві з VERE MUSIC FUND уже встиг стати доброю передріздвяною традицією Колонної зали.

Різдво завжди говорить нам про оновлення й світло, тому в центрі цього вечора молоде покоління українських музикантів. Юні солісти, що впевнено заявляють про себе на міжнародних конкурсах, вийдуть на сцену разом із Національним президентським оркестром під орудою диригентки Оксани Кротик.



Замість звичних різдвяних колядок програма пропонує свіжий, драйвовий погляд на свято. В одному вечорі зійдуться казковий «Хоровод гномів» Антоніо Бацціні й прозора лірика Сібеліуса, гострі ритми Sonata Latino Майка Мауера, іспанський темперамент «Наварри» Сарасате, стрімкий фінал концерту Сен-Санса та джазова енергетика Джорджа Гершвіна.



Вечір юнацької щирості, де класика іскриться святковим настроєм, а нові обличчя української сцени дарують світлий настрій напередодні зимових свят.

Музичний салон (укриття)

3 грудня МУЗИКА ТЕПЛИХ ВЕЧОРІВ. Є вечори, які хочеться не просто прожити, а відчути.

МУЗИКА ТЕПЛИХ ВЕЧОРІВ – це камерний концерт для скрипки та фортепіано, створений для тих моментів, коли хочеться сповільнитися, залишити за дверима щоденні турботи, та просто побути в атмосфері краси.

Тут музика не вимагає уваги – вона просто огортає. Ніжний голос скрипки переплітається з глибоким і теплим звучанням фортепіано, створюючи особливий простір затишку, спокою та внутрішньої рівноваги.

Це музика вечірнього світла, тихих розмов, теплого чаю, мерехтіння вогню й думок, що приходять в комфортній обстановці.

В програмі – мелодії, які хочеться слухати не поспішаючи: зупинитися на мить, відчути їхній настрій та дозволити музиці торкнутися чогось дуже особливого.

Це не просто концерт. Це вечір, у якому можна видихнути. Почути музику. Почути себе.

4 грудня ІСПАНІЯ. ТАНЕЦЬ. ПРИСТРАСТЬ.

…Хіба Іспанія – це суцільний фламенко і нестримна чуттєвість у «багряних тонах»? Ні, зовсім не так. Це «плач гітари несміливий» геніального Федеріко Гарсіа Лорки і його розстріл на серпневому світанку, це розіп’ятий у космосі Христос і розплавлені годинники Сальвадора Далі, це близько 2000 п’єс і 3000 сонетів Лопе де Веги, життя якого було не гіршим за будь-який пригодницький роман. Це культовий «Андалузький пес» Луїса Бунюеля і моторошний Франсіско Гойя.

Величний храм Sagrada Família Антоніо Гауді й химерні архітектурні фантазії, у яких межа між реальністю та уявою майже зникає.

Це удостоєне «Оскаром» право на смерть від Алехандро Аменабара.

Цей концерт – маніфестація Іспанії без туристичних листівок і звичних декорацій. Іспанії, у якій поруч існують вогонь і меланхолія, болеро і канте хондо, нестримний темперамент і майже невловима ніжність. Іспанії, яку можна впізнати за кількома нотами, але неможливо звести до одного музичного образу.

Сьогодні буде саме така Іспанія – як море всередині.

Тільки – в музиці.

Нагадуємо, музичний салон у нас в укритті, тому ці концерти відбудуться за будь-якого рівня тривоги.

Музичне Фоє

5, 6 грудня Музичний квест 6+ Пошукова операція «Святий Миколай»

Захопливий квест філармонією, який поєднає українські та європейські традиції святкування різдвяних свят малечею! Будемо допомагати Янголу та кролику Філармону виконати усі добрі справи, щоби Миколай знайшов шлях до всіх слухняних малят, котрі відвідають Філармонію цього святкового дня.

Маленькі меломани побувають на різноманітних локаціях: у фоє, глядацькій залі, на сцені та у багатьох інших цікавих закутках філармонії.

Виконуючи творчі завдання, вони зможуть відремонтувати «Чарівну кулю добрих справ», що допомагає Миколаю знаходити чемних малят і яку випадково зламав Філармон.

Віримо, що магія музики, віри та добрих справ врятує свято і Миколай знайде найчемніших малят!

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