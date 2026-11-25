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Український співак Володимир Дантес розповів про причини розлучення з Надею Дорофєєвою. Пара перебувала у шлюбі шість років, перш ніж вирішила розійтися. Артист поділився своїми думками про те, що призвело до завершення їхніх стосунків.

За словами Дантеса, однією з поширених проблем його покоління є надто раннє створення сім'ї. Часто люди вступають у шлюб, ще не розуміючи власних бажань і не визначившись із тим, чого хочуть від життя. Згодом вони починають шукати себе, що може негативно позначатися на стосунках із партнерами.

Співак зазначив, що в процесі особистісного становлення люди іноді втрачають тих, хто їх любить, або самі відштовхують близьких. Ба більше, з часом дехто може усвідомити, що його почуття від початку були не такими глибокими, як здавалося.

"Це велика проблема всіх людей нашого віку: ми одружуємося чи занадто рано, чи доходили до віку, коли ми не знали, що з нами відбувається", – пояснив артист.

Окремо Дантес висловився про труднощі із висловленням власних емоцій. На його думку, суспільство часто заохочує демонструвати впевненість і силу, хоча за зовнішньою самовпевненістю можуть приховуватися біль і вразливість.

Виконавець зізнався, що йому самому нелегко відкриватися іншим і говорити про свої переживання.

"Страшно сказати про свої емоції. Я закрита людина. Мені важко говорити про почуття", – зізнався Володимир.

Про це пише видання Styler із посиланням на коментар виконавця для програми "Ранок у великому місті".

Нагадаємо, що Надя Дорофєєва потрапила до лікарні: чоловік показав фото співачки.



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