Дашу Астаф’єву розкритикували через Радіодиктант, співачка відреагувала з іронією

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Українська співачка Даша Астаф’єва зіткнулася з хвилею критики після новини про те, що цього року вона читатиме Радіодиктант національної єдності. Деякі користувачі згадали її фотосесії для журналу Playboy та почали висловлювати невдоволення. У відповідь на хейт артистка іронічно відреагувала на закиди на свою адресу.

Даша Астаф'єва іронічно назвала коментаторів із соцмереж «Судом Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу» та розповіла, що про її роль у Радіодиктанті думають деякі українці.

«Претензій було багато. Наприклад, чому мене звати Даша, а не Одарка? Хіба це адекватно, питали люди, хіба ротом Даші можна промовляти такі питомі українські слова, як «дзиґа», «громовиця» та «таке чувство, що Бог нас за щось наказує»? Неподобство. «Нумо наступного року ще якусь Джесіку покличемо – смачно плюнемо в корінець правопису». Я маю перейменуватися, а тоді вже Конституційний Суд Фейсбуку з Великою Палатою Верховного Тредсу подумає, чи підходжу я їм», – написала співачка.

Також критикам не сподобалося те, що Даша Астаф'єва знімалася для журналу Playboy. «Хіба жінка з обкладинки журналу, який нишком передавали однокласники одне одному на перервах, варта когось «об'єднати»? Вона, навпаки, асоціюється у всіх з усамітненням!» – підкреслила артистка та додала до допису фото з відкритим декольте.

Жартома зірка зазначила, що хейтери переймаються, що під час диктанту учасники відволікатимуться на неї та не будуть уважними через її красу. Водночас інші стверджували, що співачка вже некрасива. Зокрема, такі коментарі артистка отримала здебільшого від чоловіків.

«Писали, що я молода і красива, тому люди будуть відволікатися від диктанту – це ненормально. І що я стара і некрасива, мені час купувати тонометр, а не гратися в забавки – це ненормально. Писали це лисі чоловіки, старші за мене», – написала виконавиця.

Також Даші Астаф'євій нагадали, як вона говорила російською мовою. Крім того, хейтерів не влаштовує, що співачка читатиме диктант у парі з учителем української мови та літератури Артуром Пройдаковим, зважаючи на те, що вона в такому тандемі зайва.

Тож Астаф'єва у відповідь на хейт закликала усіх приєднатися до Радіодиктанту. «Істерика з приводу того, що диктант читатиме людина, яка озвучує аудіокнижки, – це якась нова грань абсурду. Усіх, хто хоче довести, що я не на своєму місці, та всіх, хто хоче просто традиційно (чи вперше) писати диктант, я запрошую на трансляцію 27 жовтня об 11:00 на YouTube-каналах Українського радіо та Суспільного. Дістаємо подвійні аркуші…» – іронічно резюмувала зірка.

Про це повідомляється із посиланням на допис виконавиці у Facebook.

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