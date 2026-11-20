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Державне бюро розслідувань зареєструвало три кримінальні провадження, пов’язані з освітою голови Національного банку Андрія Пишного.

Про це заявив колишній голова Ради НБУ Богдан Данилишин.

За його словами, справи стосуються можливого підроблення документа про освіту, його використання для обіймання керівних посад, а також імовірного незаконного отримання близько 24 млн грн зарплати в НБУ.

Підставою для реєстрації проваджень стала ухвала Шевченківського районного суду Києва від 5 серпня 2026 року. Йдеться про можливі порушення за статтями щодо підроблення документів та шахрайства.

Данилишин також розкритикував роботу Пишного на посаді голови НБУ, зокрема політику щодо депозитних сертифікатів, кадрові рішення та ситуацію навколо «Сенс Банку».

Сам Пишний раніше заявляв, що не збирається залишати посаду. Також він заперечував порушення та зазначав, що під час обшуку НАБУ в його кабінеті не знайшли доказів протиправної діяльності.

Національне антикорупційне бюро України звернулося до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про проведення обшуку в автомобілі Hyundai Staria, яким користується голова Національного банку України Андрій Пишний. Автомобіль належить НБУ.

НАБУ раніше підтвердило проведення обшуків у приміщенні Нацбанку 21 жовтня та за місцем проживання одного зі співробітників. У бюро повідомили, що нікого не затримували й нікому не оголошували про підозру, а інші деталі не розголошують в інтересах досудового розслідування.

Раніше 21 жовтня народний депутат Ярослав Железняк припустив, що обшуки НАБУ у голови НБУ Андрія Пишного можуть стосуватися ситуації навколо підприємства «Карпатнафтохім» та «Сенс Банку». За словами Железняка, в обох епізодах фігурує Василь Веселий, якого депутат назвав «наглядачем від Банкової». Він також послався на свідчення колишнього голови наглядової ради «Сенс Банку», за якими саме Пишний привів Веселого до банку.

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