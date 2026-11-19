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У межах спецоперації «Чесний призов» працівники Державного бюро розслідувань викрили організовану групу, учасники якої за гроші незаконно змінювали інформацію про військовозобов’язаних у реєстрі «Оберіг». Слідство задокументувало 20 таких випадків.

За даними правоохоронців, схему організував місцевий житель. До протиправної діяльності він залучив свою співмешканку, яка раніше працювала у ТЦК та СП, а також двох чинних операторів територіальних центрів комплектування Києва та області.

За винагороду від 1300 до 1500 доларів фігуранти без законних підстав змінювали місце військового обліку, видаляли інформацію про порушення та скасовували встановлені обмеження. При цьому клієнтам не потрібно було особисто відвідувати ТЦК.

Усім чотирьом учасникам групи повідомили про підозру у зловживанні впливом та незаконному внесенні змін до реєстру «Оберіг» у складі організованої групи.

Організатору оборудки та його співмешканці інкримінують зловживання впливом і організацію несанкціонованого внесення змін до реєстру. Їхні дії кваліфікували за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 28 та ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України.

Двом операторам ТЦК та СП висунули підозри у зловживанні впливом і безпосередньому внесенні незаконних змін до реєстру. Їм інкримінують ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 369-2 та ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 362 КК України.

Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

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