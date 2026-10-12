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Де знайти ідеї для зростання бізнесу та людей, із якими їх реалізувати?

UA NEWS 12 Жовтня 2026 15:12
Де знайти ідеї для зростання бізнесу та людей, із якими їх реалізувати?
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21 листопада у Хмельницькому — форум «РАНКОВИЙ ДІАЛОГ: РОЗМОВИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ БІЗНЕС».

Власники бізнесів та експерти поділяться досвідом: як масштабувати справу, застосовувати ШІ та будувати партнерства.

А між виступами — знайомства з підприємцями, серед яких можуть бути ваші майбутні клієнти та партнери.

З яким бізнес-запитом прийдете ви?

Перегляньте програму та оберіть теми, які допоможуть саме вашій справі. Деталі – ТУТ

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