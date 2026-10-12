Де знайти ідеї для зростання бізнесу та людей, із якими їх реалізувати?
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21 листопада у Хмельницькому — форум «РАНКОВИЙ ДІАЛОГ: РОЗМОВИ, ЩО ЗМІНЮЮТЬ БІЗНЕС».
Власники бізнесів та експерти поділяться досвідом: як масштабувати справу, застосовувати ШІ та будувати партнерства.
А між виступами — знайомства з підприємцями, серед яких можуть бути ваші майбутні клієнти та партнери.
З яким бізнес-запитом прийдете ви?
Перегляньте програму та оберіть теми, які допоможуть саме вашій справі. Деталі – ТУТ.