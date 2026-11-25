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Представники 17 держав-учасниць ОБСЄ вперше від початку повномасштабного вторгнення Росії здійснили спільний візит до України. Іноземні делегати ознайомилися з наслідками російських атак, безпековою ситуацією та сучасними українськими системами озброєння.

«Дозвольте поінформувати Форум про перший візит делегатів Форуму з безпекового співробітництва до України від початку повномасштабного вторгнення Росії, який відбувся 20-21 листопада 2026 року за ініціативи та підтримки української сторони», — заявив дипломат.

За його словами, 20–21 листопада до Києва прибули військові та дипломатичні представники 17 країн, серед яких Німеччина, США, Велика Британія, Франція, Канада, Польща, Швеція, Норвегія та Швейцарія, Туреччина й інші держави.

Програма візиту розпочалася з ушанування пам’яті загиблих українських військових. Делегати запалили поминальні свічки біля Стіни пам’яті в Києві.

Під час зустрічей із заступником міністра закордонних справ України Олександром Міщенком, представниками Служби безпеки України та Головного управління розвідки Міноборони іноземним гостям розповіли про систематичні порушення Росією принципів ОБСЄ, актуальні безпекові загрози в регіоні та український досвід протидії агресії.

Окремо делегації відвідали Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Там представникам іноземних держав розповіли про посилення залучення іноземних найманців до російської армії та злочини РФ проти українських військовополонених.

Також відбулися зустрічі з представниками Програми підтримки ОБСЄ для України та Представництва НАТО в Україні. Сторони обговорили реалізацію поточних проєктів.

Разом із фахівцями Державної служби України з надзвичайних ситуацій представники країн ОБСЄ відвідали три об’єкти в Києві, які зазнали значних руйнувань унаслідок російських ударів.

Йдеться про будівлю Президії Національної академії наук України, торговельний центр «Квадрат» та житловий будинок на вулиці Дегтярівській.

Співробітники ДСНС розповіли іноземним гостям про наслідки атак і практичні труднощі проведення аварійно-рятувальних робіт в умовах постійної загрози.

Завершальним заходом візиту стала виставка сучасних українських систем озброєння.

«Кульмінацією візиту стала виставка найсучасніших українських систем озброєння – результатів технологічної винахідливості та безперервних інновацій, покликаних протидіяти агресору, який покладається на чисельну перевагу», — наголосив Ростислав Палагусинець.

Він підкреслив, що Україна щодня демонструє: військова перевага залежить не лише від чисельності армії, а й від стійкості, інновацій та здатності стратегічно адаптуватися до нових викликів.

Про це повідомив заступник постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ростислав Палагусинець під час засідання Форуму з безпекового співробітництва ОБСЄ.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна у середу, 25 листопада, прибув з офіційним візитом до Києва. Очільник естонського зовнішньополітичного відомства оприлюднив відео поїздки Хрещатиком повз Майдан Незалежності, привітавши українську столицю.

Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр у вівторок, 24 листопада, прибув до Закарпатської області України. Це перший візит голови угорського уряду на Закарпаття з 2015 року.

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