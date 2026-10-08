Делегації України та США проведуть переговори 9 та 10 жовтня – Reuters

0:00 / 0:00

Українська переговорна команда вирушить до Сполучених Штатів Америки для проведення дводенних зустрічей з американськими посадовцями у п'ятницю та суботу, 9 і 10 жовтня.

Про проведення зустрічей заявив президент України Володимир Зеленський під час візиту до Прилук разом із міністром закордонних справ Великої Британії Едом Мілібендом.

Основними завданнями та контекстом майбутніх переговорів є:

* закликати американську сторону до суттєвого посилення тиску на Росію;

* узгодити подальші дипломатичні кроки між країнами;

* обговорити неприпустимість економічних переговорів із країною-агресором під час війни.

Під час виступу глава держави наголосив на позиції України: «Не можна, з одного боку, вести переговори з росіянами щодо майбутніх економічних проєктів, а з іншого боку, говорити, що ми опинилися в якомусь... дипломатичному глухому куті».

Про це повідомляє Reuters.

Президент Володимир Зеленський закликав США надати Україні додаткові можливості для захисту повітряного простору, зокрема дозволити використання Starlink над територією Росії.

Російський план руйнування енергетичної інфраструктури України передбачав повне відключення Києва, Харкова та Одеси від електроенергії, тепла і водопостачання. У перехопленому документі йдеться про 60 ключових цілей, серед яких об'єкти енергетики, водопостачання та комунальної інфраструктури.

Енергетична інфраструктура стала однією з головних цілей нічного масованого удару Росії по Україні, заявив Володимир Зеленський. За його словами, РФ запустила 70 ракет, значна частина з яких була балістичною.

Читай нас у