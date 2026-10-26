Демограф дала прогноз, скільки біженців повернуться в Україну

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Наразі за кордоном перебувають близько 5 мільйонів українських біженців, з яких третина — діти та підлітки віком до 18 років, і лише 6% — особи старші 65 років. Згідно з актуальними оцінками, після завершення війни повернутися на Батьківщину може лише кожна третя виїхала особа, хоча у 2022 році очікувалося повернення приблизно 50% громадян.

Про це повідомила директорка Інституту демографії та дослідження якості життя Елла Лібанова під час Київського міжнародного економічного форуму.

За даними Євростату, станом на 30 червня у країнах Європейського Союзу перебувало 4,4 мільйона українців, а ще близько 600 тисяч мешкають у Великій Британії, Канаді, Молдові та інших державах. Головними чинниками зменшення кількості охочих повернутися є зростаюча адаптація за кордоном — зокрема, 70% українських жінок віком від 20 до 64 років уже працевлаштовані в країнах перебування — та подальші руйнування інфраструктури в Україні. Науковиця також застерегла про ризик виникнення другої хвилі міграції після скасування обмежень на виїзд чоловіків: «А за кордоном дружина, яка вже влаштувалася, дитина, яка, як вони вважають, має перспективи кращого майбутнього».

Джерело: «Укрінформ».

Чисельність населення України скоротилася до 28,5 млн осіб. Однією з причин цього є виїзд громадян за кордон, а міграційні процеси останнім часом ще більше ускладнили демографічну ситуацію.

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