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Збільшення тривалості життя українців може допомогти сповільнити скорочення населення країни. Одним із головних резервів для цього є зменшення надмірної смертності серед чоловіків працездатного віку, яка залишалася високою ще до початку повномасштабної війни.

Зокрема, за тривалістю життя українські чоловіки поступаються жителям провідних європейських країн на 10–14 років.

За словами демографа, українські чоловіки за тривалістю життя поступаються жителям провідних європейських країн на 10–14 років, а українські жінки – на 7–10 років. Проблема високої смертності чоловіків працездатного віку існувала в Україні ще до повномасштабного вторгнення. Надсмертність чоловіків порівняно з жінками була настільки значною, що це, зокрема, позначилося на статевій структурі населення: жінок в Україні більше.

Олександр Гладун вважає, що зменшення цього розриву могло б суттєво вплинути на демографічну ситуацію. Адже сповільнювати темпи скорочення населення можна не лише завдяки підвищенню народжуваності, а й завдяки тому, що люди житимуть довше.

«Це величезний резерв для того, щоб населення не скорочувалося такими стрімкими темпами», – наголосив демограф.

Водночас, за його словами, потрібні зміни всередині країни. Гладун вважає, що Україна має розпочати суспільний діалог і перезавантаження держави, аби створити умови, за яких молодь захоче повертатися та залишатися вдома.

Таку оцінку озвучив заступник директора Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Олександр Гладун в інтерв’ю tsn.ua.

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