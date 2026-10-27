Демограф пояснив, які ризики загрожують Україні впродовж 50 років

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Україна стикається з серйозними демографічними викликами, зокрема через нижчу тривалість життя порівняно з провідними країнами Європи. За наведеними даними, українські жінки живуть у середньому на 8–10 років менше, а чоловіки — до 14 років менше, ніж у цих країнах.

Станом на середину 2026 року населення України оцінюють у 28,5 млн людей. Демограф Олександр Гладун пояснив, чому країні буде складно подолати демографічну кризу, від чого залежатиме повернення українців з-за кордону та які рішення можуть уповільнити скорочення населення.

Скільки українців залишиться через 10, 30 і 50 років

За оцінкою директорки Інституту демографії та досліджень якості життя Елли Лібанової, станом на середину 2026 року чисельність населення України становить близько 28,5 млн осіб. Це приблизно на 500 тисяч менше за раніше озвучену оцінку у 29 млн. Однією з головних причин скорочення є виїзд українців за кордон.

В інтерв’ю УНІАН демограф Олександр Гладун пояснив, що довгострокові прогнози залежать від трьох основних чинників: народжуваності, смертності та міграції. На їхній основі фахівці розробляють кілька сценаріїв — оптимістичний, середній і песимістичний.

В Україні прогнозування ускладнює війна, яка суттєво змінила демографічні тенденції. Тому для розрахунків потрібно враховувати різні варіанти завершення бойових дій. Наприклад, закінчення війни у 2026 році може стати основою для оптимістичного сценарію, у 2027–2028 роках — проміжного, а у 2030 році — песимістичного.

За тривалістю демографічні прогнози поділяють на короткострокові — приблизно на три-п’ять років, середньострокові — на 10–15 років і довгострокові, які охоплюють 50 років і більше. Що довший період прогнозування, то більшою є невизначеність.

«Крім того, прогнози або щорічно, або з певною періодичністю переглядаються залежно від змінних факторів. Тому прогноз не треба сприймати як вирок. Деякий час тому ООН спрогнозувала, що нас наприкінці цього століття буде 15 млн. І в сучасних демографічних умовах практично для всіх країн світу прогнози йтимуть у бік скорочення чисельності населення. У середині цього століття населення планети почне знижуватися — це загальносвітовий тренд, можна сказати. Просто в нас своя специфіка», — зазначив Гладун.

Короткострокові прогнози допомагають державі планувати поточну роботу, середньострокові — розробляти стратегії на 10–15 років. Довгострокові мають переважно попереджувальне значення: вони показують, до яких наслідків можуть призвести певні тенденції, якщо нічого не змінювати.

Чи зможе Україна подолати демографічну кризу

На думку Гладуна, порівнювати нинішню ситуацію в Україні з відновленням населення після попередніх воєн не зовсім коректно. Після Другої світової війни в багатьох країнах відбулося зростання народжуваності, однак сьогодні демографічні умови інші: навіть у мирній Європі населення багатьох держав скорочується.

«Щодо досвіду інших країн, ми якраз займаємося цією проблемою, впливом війни на демографічну ситуацію в рамках проєкту, який фінансується Національним фондом досліджень України. На жаль, ми тільки почали ці дослідження. Паралелі проводити складно, але можна виявити певні закономірності. От ми зараз цим і займаємося й ще будемо роки два займатися», — наголосив демограф.

Водночас говорити про демографічну приреченість України не варто. Після завершення війни кількість загиблих зменшиться, народжуваність може зрости, вимушена міграція скоротитися, а тривалість життя — збільшитися. Проте навіть за сприятливих умов тенденція до скорочення населення може зберегтися, хоча її темпи вдасться сповільнити.

Для поліпшення ситуації самого завершення бойових дій буде недостатньо. Державі потрібна послідовна соціально-демографічна та економічна політика. У 2024 році Кабінет Міністрів затвердив Стратегію демографічного розвитку України до 2030 року.

Однак результативність таких заходів залежить від фінансування. За словами Гладуна, план реалізації стратегії передбачає фінансування заходів із місцевих бюджетів, а не з державного. Досвід попередньої стратегії, затвердженої у 2006 році, показав, що без належного фінансового забезпечення очікувати суттєвих результатів складно.

Що може стимулювати народжуваність

За оцінкою демографа, для природного відтворення населення на 100 жінок має припадати приблизно 210–220 народжених дітей. Нинішні оцінки, наведені ним, становлять близько 90–110 дітей на 100 жінок.

Водночас дослідження, проведені до повномасштабного вторгнення, свідчили, що українські родини загалом хотіли мати двох дітей. Тому одним із ключових завдань держави є створення умов, за яких сім’ї зможуть реалізувати ці плани.

«На 100 жінок має припадати приблизно 210–220 народжених дітей, щоб уникнути загрози скорочення населення. Нинішні оцінки — це близько 90–110 дітей на 100 жінок. Але дослідження, проведені до повномасштабного вторгнення, показали, що українські родини загалом орієнтувалися на народження двох дітей. Тобто бажання мати дітей в українських сім’ях є, однак їм потрібні належні умови. І оцей матеріальний чинник дуже сильно впливає, тому що народження дитини підвищує ризик родини опинитися за межею бідності. І тут державна підтримка, довготривала, не така, як у нас — на декілька років, а як у провідних країнах Європи — до закінчення школи чи навіть вищого навчального закладу, — є вирішальною», — пояснив Гладун.

Демограф також звернув увагу на зростання вимог до освіти, виховання та забезпечення дітей. На народжуваність впливає і складність поєднання материнства з роботою. Для поліпшення ситуації потрібні гнучкі графіки, доступні дитячі садки та готовність роботодавців працевлаштовувати матерів. Упередження щодо жінок із дітьми залишаються додатковою перешкодою.

Ще один напрям — збільшення тривалості життя. За оцінкою експерта, Україна поступається провідним європейським країнам за цим показником приблизно на 8–10 років серед жінок і до 14 років серед чоловіків.

Важливо також зменшити трудову міграцію. Ще до повномасштабного вторгнення близько 1,4 млн українців мали посвідки на проживання в європейських країнах, і приблизно мільйон із них виїхали на роботу. За словами Гладуна, це свідчить про економічні проблеми, зокрема недостатній рівень зарплат і структуру економіки, які спонукають людей шукати кращих можливостей за кордоном.

Що найбільше впливатиме на чисельність населення

Народжуваність, тривалість життя та міграція тісно пов’язані між собою, тому визначити єдиний вирішальний чинник складно. Водночас зараз особливо великий вплив на чисельність населення України має війна. За даними Управління Верховного комісара ООН у справах біженців, за кордон виїхали близько 5,8 млн українців.

«Водночас важлива і народжуваність. Якщо дитина не народилася, у майбутньому вона не зможе піти на роботу, не стане частиною економічного життя країни. Тому народжуваність — це, як на мене, основне. Але при цьому ми повинні вже якось перестати зациклюватися на чисельності населення. Економіка повинна підлаштовуватися під те, що є. Розумієте? Мені здається, що у нас економіку планують під 50 млн людей», — зазначив Гладун.

На думку експерта, економічна ефективність держави також має велике значення. Навіть якщо населення скорочується, продуктивність праці може зростати завдяки автоматизації, штучному інтелекту та кращій організації робочих процесів.

Як приклад Гладун навів Естонію, яка після розпаду СРСР змогла досягти значно вищого ВВП на душу населення, ніж Україна, попри набагато меншу чисельність населення.

«Впливати можна на всі три демографічні чинники, зокрема й на міграцію. Люди виїжджають за кордон не лише через зарплати, а й через відчуття справедливості, довіру до системи, впевненість у майбутньому. Навіть якщо різниця в зарплатах із сусідами, наприклад Польщею, невелика, українці все одно їдуть працювати туди, бо там їм простіше захистити свої права», — пояснив демограф.

Тому важливо створити в Україні умови, за яких люди захочуть залишатися, працювати й будувати своє майбутнє вдома.

Чи виїжджатимуть чоловіки після завершення війни

Елла Лібанова раніше попереджала про ризик нової, «чоловічої» хвилі міграції після війни, коли чоловіки зможуть виїхати до родин за кордон. За словами Гладуна, рішення залишатися в Україні або виїжджати значною мірою залежатиме від умов завершення війни. Це впливатиме як на тих, хто вже перебуває за кордоном, так і на тих, хто розглядатиме можливість виїзду.

«Два чи три роки тому було дослідження, в якому людей, які виїхали, запитували: чи повернетеся ви в Україну, якщо війна закінчиться на лінії розмежування. І друге питання було: чи повернетеся ви в Україну, якщо війна закінчиться в кордонах 1991 року. Так ось, якщо все закінчиться в кордонах 1991 року, на 25% більше людей повернеться, ніж за інших умов. Тому цей чинник зараз є основним», — пояснив демограф.

Повернення українців, наголосив він, потрібно розглядати комплексно — з урахуванням економічних, соціальних, демографічних і психологічних чинників. Самих можливостей працевлаштування недостатньо: людям важливо відчувати турботу, безпеку та впевненість у майбутньому.

«Заохотити українців повернутися можна, якщо їхні родичі та друзі розповідатимуть їм, як добре стало тут жити, — спрацює сарафанне радіо. Це набагато дієвіше, аніж політичні гасла та заклики», — підкреслив Гладун.

Ризик нової хвилі виїзду чоловіків після завершення війни залишається. Найімовірніше, відбуватимуться зустрічні міграційні потоки: одні українці повертатимуться, інші виїжджатимуть. Яким буде їхнє співвідношення, наразі визначити складно. Водночас, за словами демографа, що довше триває війна, то менше людей може захотіти повернутися, оскільки за кордоном вони поступово облаштовують своє життя.

Джерело: УНІАН

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