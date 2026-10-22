Демограф заявив, що населення України скоротилося до 28,5 млн осіб

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Чисельність населення України скоротилася до 28,5 млн осіб. Однією з причин цього є виїзд громадян за кордон, а міграційні процеси останнім часом ще більше ускладнили демографічну ситуацію, зазначив демограф.

За словами Лібанової, за останній період Україна втратила 2 мільйони людей. Головною причиною такого скорочення став виїзд людей за кордон, а не загибель внаслідок бойових дій.

"Слава Богу, це не стільки через загибель, скільки все ж таки через виїзд. Чому кажу, що слава Богу? Тому що як би там не було, ці люди залишилися живими", - зазначила вона.

Демограф наголосила, що громадяни, які виїхали за кордон, мають потенціал повернутися додому. Навіть якщо цього не станеться, вони все одно залишатимуться українцями, на відміну від загиблих, яких уже неможливо повернути.

Нагадаємо, що міжнародні партнери продовжують підтримувати громадян України, які були змушені виїхати з країни через повномасштабну війну.

Про це заявила директорка Інституту демографії та досліджень якості життя Елла Лібанова, повідомляється з посиланням на Український жіночий конгрес.

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