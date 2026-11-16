День працівників радіо, телебачення та зв’язку 2026: історія свята і найкращі привітання

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16 листопада в Україні відзначають День працівників радіо, телебачення та зв’язку. Цього року виповнюється 102 роки від першого радіоефіру в Харкові, який започаткував історію українського радіомовлення. Розповідаємо, звідки походить свято, чому воно важливе та як привітати фахівців галузі.

Історія Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку

Професійне свято має конкретну історичну дату. 16 листопада 1924 року в Харкові відбулася перша передача Українського радіо. Ефір розпочався о 19:00 зі слів: «Алло, алло, алло! Говорить Харків, говорить Харків, говорить Харків!».

Саме цю подію вважають початком українського радіомовлення. Спочатку радіостанція займала лише дві кімнати у приміщенні колишнього партійного клубу. В одній облаштували студію для дикторів, а в іншій розмістили технічне обладнання.

Перші десять років Українське радіо працювало в Харкові. У 1934 році, після перенесення столиці УРСР до Києва, радіостанція також переїхала до столиці.

З часом програми стали різноманітнішими: слухачам пропонували інформаційні випуски, музичні та літературні передачі, а також трансляції театральних вистав. Радіомовлення не припинялося і під час Другої світової війни, хоча через бойові дії доводилося змінювати місця роботи.

Коли в Україні запровадили професійне свято

Офіційно День працівників радіо, телебачення та зв’язку встановили у 1994 році. 11 листопада президент Леонід Кучма підписав указ №667/94, яким визначив датою щорічного святкування 16 листопада.

Рішення ухвалили на підтримку ініціативи працівників радіо, телебачення та зв’язку України. Згодом свято стало спільним для представників багатьох напрямів медіа й телекомунікаційної галузі.

Сьогодні 16 листопада вітають журналістів, редакторів, радіо- і телеведучих, операторів, звукорежисерів, інженерів, а також фахівців мобільного та інтернет-зв’язку. Їхня робота допомагає людям отримувати інформацію, спілкуватися та залишатися частиною спільного інформаційного простору.

Чому робота медійників і фахівців зв’язку особливо важлива під час війни

Після початку повномасштабного вторгнення Росії значення цієї професійної спільноти для України суттєво зросло. Журналісти та редакції оперативно інформують громадян про перебіг бойових дій, наслідки обстрілів, повітряні загрози й важливі рішення держави.

Водночас від стабільної роботи телекомунікаційних мереж залежить можливість телефонувати рідним, користуватися інтернетом і державними онлайн-сервісами, отримувати сповіщення та виклики екстрених служб.

Чимало фахівців виконують свої обов’язки в небезпечних умовах. Журналісти працюють поблизу місць російських ударів, а інженери й технічні бригади відновлюють пошкоджені лінії зв’язку та обладнання.

Тому професійне свято 16 листопада — це нагода подякувати всім, хто щодня забезпечує українців інформацією та допомагає країні залишатися на зв’язку.

Привітання з Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку у прозі

Варіант 1

Вітаємо з професійним святом усіх працівників радіо, телебачення та зв’язку! Бажаємо міцного здоров’я, невичерпної енергії, професійного розвитку й нових досягнень. Нехай ваша праця завжди буде гідно оцінена, а в ефірі та житті звучать лише добрі новини!

Варіант 2

З Днем працівників радіо, телебачення та зв’язку! Бажаємо завжди залишатися на хвилі успіху, знаходити правильні слова й потрібні рішення. Нехай у роботі буде якомога більше цікавих проєктів, вдячних слухачів і глядачів, а вдома чекають затишок, любов та спокій.

Варіант 3

Вітаємо з професійним святом тих, хто допомагає людям чути, бачити й розуміти одне одного! Нехай техніка працює без перебоїв, сигнали завжди будуть чіткими, а кожен робочий день приносить задоволення. Бажаємо миру, добробуту, натхнення та здійснення всіх задумів!

Привітання у віршах

Варіант 1

Хай радіо несе хороші новини,

А зв’язок єднає всі родини.

Хай буде успіх у роботі,

А щастя — у житті й турботі.

Здоров’я, миру і тепла,

Щоб доля щедрою була!

Варіант 2

Нехай ефір звучить натхненно,

Хай кожен день минає не даремно.

Хай техніка не підведе ніколи,

А успіх супроводжує довкола.

Бажаємо вам радості й добра,

Щоб доля щедрі дарувала дні!

Варіант 3

Ви голос новин і надійний зв’язок,

Щодня до людей прокладаєте крок.

Хай праця приносить повагу й визнання,

А вдома чекають любов і кохання.

Хай мир запанує у кожній оселі,

А дні будуть світлі, щасливі й веселі!

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