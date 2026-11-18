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18 листопада в Україні відзначають День сержанта Збройних сил України. Це професійне свято військовослужбовців, які відповідають за підготовку особового складу, підтримання дисципліни та злагоджену роботу підрозділів. У 2026 році виповнюється сім років від першого відзначення цієї дати.

Яку роль відіграють сержанти у ЗСУ

Сержантський корпус є важливою частиною системи військового управління. Сержанти не лише виконують обов'язки молодших командирів, а й навчають військовослужбовців, контролюють дотримання дисципліни, підтримують бойовий дух і допомагають підрозділам діяти злагоджено.

На тактичному рівні вони беруть участь в організації та виконанні бойових завдань, координують дії підлеглих, стежать за готовністю особового складу й техніки та контролюють виконання команд.

Під час повномасштабної війни значення сержантського корпусу особливо зросло. Від досвіду, професійності та рішень цих військових залежить злагодженість підрозділів і здатність виконувати поставлені завдання.

Історія Дня сержанта ЗСУ

День сержанта Збройних сил України встановили 19 квітня 2019 року указом президента України №153/2019. Документ передбачає щорічне відзначення професійного свята 18 листопада.

Дату запровадили, щоб вшанувати відданість, відповідальність і професіоналізм сержантів та старшин, а також їхню мужність і героїзм у боротьбі за свободу, незалежність і територіальну цілісність України.

Встановлення свята стало частиною змін у системі військового управління та розвитку професійного сержантського корпусу. Одним із напрямів реформування ЗСУ було наближення військової підготовки, управління та лідерства до стандартів НАТО.

Вперше День сержанта ЗСУ відзначили 18 листопада 2019 року. Відтоді ця дата стала нагодою подякувати військовим, які забезпечують щоденну роботу підрозділів і підтримують боєздатність української армії.

Які звання належать до сержантського складу

В українському війську сержантський і старшинський склад поділяється на три категорії: молодший, старший і вищий. До нього належать такі звання:

Молодший сержантський склад: молодший сержант, сержант.

Старший сержантський склад: старший сержант, головний сержант, штаб-сержант.

Вищий сержантський склад: майстер-сержант, старший майстер-сержант, головний майстер-сержант.

У Військово-Морських силах України цим званням відповідають старшинські звання.

Система військових звань рядового та сержантського складу узгоджена зі стандартами НАТО. Вона передбачає розподіл відповідальності та чітку ієрархію. Залежно від посади й фаху сержанти можуть виконувати командні, штабні, інструкторські або спеціалізовані завдання.

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у прозі

У День сержанта українців традиційно вітають військовослужбовців із професійним святом і дякують їм за службу, мужність та відданість присязі.

Варіанти привітань:

Вітаємо з Днем сержанта Збройних сил України! Дякуємо за відповідальність, витримку та відданість військовій присязі. Бажаємо міцного здоров'я, сил, надійного побратимства та якнайшвидшої перемоги України! З професійним святом! Нехай вистачає сил і наснаги для виконання всіх завдань, поруч завжди будуть надійні побратими, а вдома чекають любов, підтримка та тепло рідних. Бажаємо здоров'я, витримки й мирного майбутнього! Вітаємо сержантів ЗСУ! Ваша щоденна праця, професіоналізм і вміння вести за собою людей мають велике значення для українського війська. Дякуємо за службу та захист держави. Сил вам, мужності й повернення додому з перемогою! З Днем сержанта ЗСУ! Бажаємо впевненості у власних силах, мудрих рішень, міцного здоров'я та підтримки близьких. Нехай кожне бойове завдання завершується успішно, а над Україною запанує мир! Щиро дякуємо всім представникам сержантського корпусу за відданість Україні, відповідальність і мужність. Бажаємо витримки, незламності, поваги побратимів і якнайшвидшого повернення до мирного життя!

Привітання з Днем сержанта ЗСУ у віршах

Воїне, будь мужнім і сильним,

Хай не згасає віра в душі.

Хай шлях твій буде переможним,

А поруч будуть побратими надійні.

Хай вистачає сил і наснаги,

Хай оминають тебе тривоги.

Здоров'я, мужності, добра,

І перемоги для України!

За мужність, витримку й відвагу

Сьогодні дякуємо вам.

Нехай життя дарує радість,

А доля — мир і щастя вам!

Хай служба буде під захистом долі,

Хай вистачає відваги і волі.

Хай вдома рідні з нетерпінням чекають,

А Україну перемоги єднають!

З Днем сержанта Збройних сил України!

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