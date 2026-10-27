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27 жовтня в Україні відзначають День української писемності та мови. За роки повномасштабної війни українська стала помітнішою в повсякденному спілкуванні, освіті, медіа та цифровому просторі. Водночас мовні звички змінюються нерівномірно: якщо українськомовного контенту в соціальних мережах стає більше, то в родинному спілкуванні та окремих регіонах перехід на державну мову відбувається поступово.

Одним із головних напрямів цих змін став інтернет. Українськомовні відео, блоги, подкасти, онлайн-медіа й освітні матеріали формують середовище, у якому можна отримувати інформацію, навчатися та розважатися рідною мовою. Водночас розвиток цифрових платформ і штучного інтелекту ставить нові питання: наскільки українська представлена в пошукових системах, чи якісно працюють із нею мовні моделі та чому результати пошуку іноді не відповідають мові запиту.

Проблему російськомовної видачі Google нещодавно порушила й уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська. Вона повідомила про офіційне звернення до головного офісу компанії через випадки, коли на українські запити пошуковик пропонує результати російською мовою.

UA.News розповідає, чому День української писемності та мови відзначають 27 жовтня, як змінилися мовні звички українців після 2022 року та яке місце українська посідає в цифровому просторі.

Чому День української писемності та мови відзначають 27 жовтня

День української писемності та мови встановили у 1997 році. Спочатку його відзначали 9 листопада — у день вшанування пам’яті преподобного Нестора Літописця, якого традиційно пов’язують із розвитком давньої писемної традиції на українських землях.

У 2023 році дату перенесли на 27 жовтня після переходу Православної церкви України та Української греко-католицької церкви на новоюліанський календар. Свято покликане привертати увагу до української писемності, літератури та розвитку державної мови. Воно також нагадує про історичні обставини, за яких українська культура тривалий час розвивалася в умовах обмежень, а використання української в освіті, книговиданні та державному житті неодноразово ставало предметом політичного тиску.

Однією з найвідоміших традицій цього дня є Всеукраїнський радіодиктант національної єдності. Його започаткувала команда Українського радіо у 2000 році. Відтоді акція перетворилася на масштабну подію, до якої долучаються люди в різних регіонах України та за кордоном.

У 2026 році радіодиктант відбувся 27 жовтня о 11:00. Текст під назвою «Лист, який не закінчується» написав письменник і ветеран російсько-української війни Артур Дронь. Його читали учитель української мови та літератури Артур Пройдаков і співачка та волонтерка Даша Астаф’єва.

Як повномасштабна війна змінила мовні звички українців

Після початку повномасштабного вторгнення Росії мовне питання набуло нового суспільного значення. Для частини українців перехід на державну мову став способом дистанціюватися від російського культурного простору, підтримати українську ідентичність і послідовніше використовувати мову в повсякденному житті.

Зміни підтверджують і соціологічні дослідження. У лютому — березні 2025 року Київський міжнародний інститут соціології провів всеукраїнське опитування, у якому взяли участь 1029 повнолітніх громадян України на підконтрольній уряду території. За його результатами, 63% респондентів повідомили, що вдома спілкуються українською, 13% — російською, а ще 19% використовують обидві мови приблизно однаковою мірою.

Для порівняння, у 2020 році українську як основну мову домашнього спілкування називали 52% опитаних, а російську — 25%. Отже, за п’ять років частка тих, хто переважно спілкується вдома українською, зросла на 11 відсоткових пунктів, тоді як частка російськомовних зменшилася на 12 пунктів.

Водночас ці показники не означають, що перехід на українську відбувся однаково в усіх регіонах. За даними того самого дослідження, на Заході країни частка людей, які спілкуються вдома українською, залишилася на рівні 85%. У центральних областях вона зросла з 62% у 2020 році до 68% у 2025-му. На Півдні показник збільшився з 22% до 39%, а на Сході — з 17% до 29%.

Мовні звички змінюються не лише через особисті рішення. На них впливають сімейне оточення, робота, освіта, медіаспоживання та середовище спілкування. Частина людей переходить на українську поступово: спочатку використовує її на роботі або в громадських місцях, згодом — у розмовах із друзями та родиною.

Тому важливо розрізняти ставлення до української та фактичні мовні практики. Людина може підтримувати статус української як державної, споживати україномовний контент і водночас продовжувати спілкуватися російською вдома. Зміни в різних сферах відбуваються з різною швидкістю, а соціологічні дослідження дають змогу простежувати цю динаміку.

Українська мова в соціальних мережах: що показують дослідження

Однією з найпомітніших змін останніх років стало збільшення українськомовного контенту в соціальних мережах. Українська дедалі частіше звучить у відео, розважальних форматах, блогах, подкастах, оглядах техніки, освітніх проєктах та ігрових трансляціях.

За результатами дослідження Центру контент-аналізу, представленого в грудні 2025 року, українська мова переважала російську в загальному масиві дописів у соціальних мережах. У дослідженні, яке охопило Facebook, X, YouTube, TikTok та інші платформи, частка української становила 70%, а російської — 30%. Роком раніше співвідношення було 56% проти 44%.

Для аналізу дослідники зібрали приблизно 1,3 млн дописів, опублікованих із 15 вересня до 14 жовтня 2025 року користувачами, які вказали у своїх профілях Україну або українські регіони як місце перебування. Автори визначали співвідношення мов за частотою вживання характерних для української та російської лексем.

Особливо помітні зміни зафіксували на відеоплатформах. За даними дослідження, у YouTube частка українськомовного контенту досягла 62%. У TikTok вона становила 76% проти 47% у 2024 році. Це свідчить про те, що українська дедалі активніше використовується не лише в новинах та освітніх матеріалах, а й у розважальному контенті, який споживають молоді аудиторії.

Дослідники також зафіксували різницю між регіонами. У п’яти західних областях частка українськомовних дописів сягнула щонайменше 97%. У Києві вона зросла до 77%. Водночас на Одещині в дослідженому масиві дописів українська становила 44%, а російська — 56%.

Зростання кількості україномовних публікацій важливе з кількох причин. По-перше, користувачі отримують більше можливостей споживати інформацію та розважатися українською. По-друге, автори контенту можуть розвивати власні проєкти й формувати аудиторію навколо державної мови.

По-третє, соціальні мережі впливають на мовні звички молоді: коли українською доступні популярні блогери, музика, гумор, ігрові трансляції та навчальні матеріали, вона стає природною мовою не лише навчання чи офіційних повідомлень, а й повсякденного дозвілля.

Мовна омбудсменка звернулася до Google через російськомовну видачу

Питання присутності української мови в цифровому просторі вийшло за межі соціальних мереж. У жовтні 2026 року уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська повідомила, що звернулася до головного офісу Google через випадки, коли пошукова система показує російськомовні результати у відповідь на запити українською.

За словами омбудсменки, на проблему звертали увагу українські військовослужбовці та ветерани. Вони повідомляли про ситуації, коли користувач вводить запит українською, але отримує російськомовні сторінки. Одним із можливих чинників Івановська назвала географічне розташування користувача, яке враховують алгоритми пошуку.

Сама поява російськомовного результату не обов’язково означає, що пошуковик ігнорує мову запиту. На результати можуть впливати доступність матеріалів, їхня релевантність, налаштування користувача, регіон та інші сигнали, які враховують пошукові алгоритми.

Проте звернення омбудсменки порушує ширше питання: чи має людина, яка шукає інформацію українською, достатньо можливостей отримувати якісні відповіді саме цією мовою.

Це важливо не лише з погляду зручності. Пошукові системи є одним з основних способів доступу до інформації, навчальних матеріалів, державних послуг і новин. Якщо українськомовні сторінки недостатньо представлені або поступаються у видимості матеріалам іншими мовами, користувачі можуть частіше переходити на російськомовні джерела навіть тоді, коли свідомо формулюють запит українською.

Навіщо Україні державний електронний тезаурус української мови

Ще одним напрямом, який Олена Івановська назвала стратегічним, стало створення Державного електронного тезаурусу української мови. За її словами, ресурс має охоплювати словоформи та діалекти й може використовуватися, зокрема, для якіснішого навчання великих мовних моделей, що лежать в основі сучасних систем штучного інтелекту.

Тезаурус — це структурований мовний ресурс, який допомагає систематизувати слова, їхні значення та зв’язки між поняттями. Для цифрових інструментів такі дані можуть бути корисними під час аналізу текстів, пошуку інформації, розпізнавання мовлення та створення мовних моделей.

Українська має власні граматичні особливості, відмінювання, фразеологізми, діалекти та культурні контексти. Тому якісна робота штучного інтелекту з українською передбачає більше, ніж здатність генерувати граматично правильні речення. Система має розуміти значення слів у конкретній ситуації, розрізняти офіційний і розмовний стилі, коректно працювати з українськими іменами та географічними назвами й не переносити механічно конструкції з інших мов.

Однією з проблем залишається нерівномірність цифрових даних. Якщо певна мова представлена в навчальних корпусах менше за інші, модель може гірше працювати з її рідкісною лексикою, діалектами або вузькопрофільною термінологією. Водночас якість залежить від конкретного інструмента, обсягу та якості навчальних матеріалів, а також способу його використання.

Розвиток української в технологіях потребує співпраці державних установ, науковців, мовознавців, розробників і медіа. Важливими є не лише словники й тезауруси, а й відкриті мовні корпуси, якісні набори даних, інструменти перевірки тексту та ресурси для розпізнавання українського мовлення.

Штучний інтелект водночас відкриває додаткові можливості. Він може допомагати редагувати тексти, створювати субтитри, розпізнавати мовлення, перекладати матеріали та робити цифровий контент доступнішим. Проте автоматичні системи не завжди правильно передають зміст, тому для важливих текстів потрібні перевірка й редакторська робота.

Чому присутність української в цифровому просторі має значення

Цифровий простір давно перестав бути лише місцем для спілкування. У ньому люди навчаються, працюють, отримують державні послуги, купують товари, шукають інформацію та взаємодіють із технологіями. Тому мова, якою доступні ці можливості, впливає на повсякденний досвід користувачів.

Українська версія сайту, застосунку чи онлайн-сервісу — це не просто переклад меню. Важливо, щоб користувач міг повноцінно виконувати потрібні дії, отримувати зрозумілі повідомлення, знаходити інформацію та звертатися до підтримки державною мовою.

Українське законодавство встановлює вимоги до використання державної мови в різних сферах, зокрема в інтернет-представництвах бізнесу та обслуговуванні споживачів. Однак наявність україномовної версії ще не гарантує однаково якісного досвіду. Переклад може бути неповним, інструкції — застарілими, а автоматичні повідомлення — містити помилки або неприродні конструкції. Для складних сервісів важливо не лише перекласти інтерфейс, а й адаптувати термінологію, контекст і логіку взаємодії.

Не менш важлива доступність інформації в пошукових системах. Якщо українськомовні матеріали регулярно публікуються, правильно структуровані та відповідають на запити користувачів, вони мають більше можливостей бути знайденими. Це стосується новин, освітніх матеріалів, інструкцій, оглядів, науково-популярних текстів і професійних ресурсів.

Від якості такого контенту залежить, чи зможе людина знайти українською відповідь на конкретне запитання, розібратися в технології або отримати потрібну послугу. Якщо інформації бракує, користувачі можуть переходити на інші мови, навіть коли в повсякденному житті віддають перевагу українській.

Які мовні виклики залишаються

Попри зростання присутності української в публічному та цифровому просторі, зміни не відбуваються однаково швидко. У різних регіонах, родинах і професійних середовищах зберігаються відмінності в мовних практиках. Частина людей використовує українську в офіційних ситуаціях, але повертається до іншої мови в приватному спілкуванні.

Ще один виклик — доступність якісного контенту для різних аудиторій. Українською потрібні не лише новини й офіційні повідомлення, а й сучасна художня література, наукові пояснення, професійні курси, розважальні проєкти, дитячі матеріали та спеціалізовані ресурси. Чим ширший вибір, тим легше використовувати державну мову в усіх сферах життя.

Окремої уваги потребує мовна якість. Зростання кількості публікацій не завжди супроводжується належним редагуванням. Автоматичні переклади, кальки, помилки та некоректне використання термінів можуть швидко поширюватися, особливо в соціальних мережах. Це створює потребу в доступних словниках, редакторських інструментах, мовних консультаціях і якісних освітніх ресурсах.

При цьому підтримка української не обмежується виправленням помилок або формальним дотриманням вимог. Важливо, щоб люди могли легко знайти потрібний матеріал, отримати послугу, навчатися й спілкуватися українською без додаткових бар’єрів. Саме практична доступність визначає, наскільки повноцінно мова функціонує в сучасному суспільстві.

Як українська мова розвиватиметься далі

День української писемності та мови нагадує не лише про історію, а й про щоденне використання української. За роки повномасштабної війни вона посилила свої позиції в багатьох сферах, а соціальні мережі та цифрові платформи стали важливими майданчиками для її поширення. Водночас мовні звички змінюються поступово, а присутність української в інтернеті залежить від постійного створення якісного контенту.

Наступним етапом може стати не просто збільшення кількості українськомовних публікацій, а розширення тем і форматів, доступних державною мовою. Це стосується освіти, науки, технологій, професійної комунікації та інструментів штучного інтелекту.

Важливим показником буде те, наскільки легко люди зможуть отримувати українською потрібну інформацію, користуватися цифровими сервісами та взаємодіяти з новими технологіями. Адже повноцінна присутність мови в сучасному світі визначається не лише її формальним статусом, а й можливістю використовувати її щодня — вдома, на роботі, у навчанні та в цифровому просторі.

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